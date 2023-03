Vláda projedná změny v České poště či prodloužení vládních nařízení k Ukrajině

Praha - Základní parametry transformace České pošty projedná na dnešním zasedání vláda. Prodloužit se chystá vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky, ale také platnost pravidel pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Na programu je i novela vládního nařízení, které loni stanovilo stropy pro ceny elektřiny a plynu.

Po schválení materiálu o České poště vládou by mělo do několika týdnů ministerstvo vnitra oznámit seznam 300 rušených poboček. Rušení by se nemělo týkat obcí, kde je pouze jedna pošta. Česká pošta v současnosti provozuje 3200 poboček. Jejich minimální počet stanovuje vláda, velká část je ale ztrátová. Za loňský rok pošta čeká ztrátu 1,5 miliardy korun.

O rok, tedy do konce března příštího roku, plánuje vláda prodloužit platnost pravidel pro nouzové ubytování válečných uprchlíků. Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se pak má prodloužit o čtvrt roku. Podpora by se tak měla poskytovat do konce června.

Ministři se vrátí i k novele zákona o investičních pobídkách, která má zrušit povinnost ministerstva průmyslu předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Na programu je i materiál o vstupu Česka do centra Brussels Institute for Geopolitics, při jehož zřízení loni před summitem v Praze asistovali vrcholní představitelé Francie, Německa a Nizozemska. Česko tehdy oznámilo, že zváží přistoupení po konci svého předsednictví v Radě EU.

Ministerstvo zahraničí navrhuje v novele vládního nařízení nevydávat víza také Rusům a Bělorusům, kteří mají i jiné státní občanství. Kabinet krátce po loňském ruském útoku na Ukrajinu rozhodl o zastavení vydávání víz ruským a později též běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Platnost rozšířeného nařízení se má prodloužit do konce března 2024.