Vláda projedná změnu služebního zákona či opakování milostivého léta

Praha - Iniciativu vládních poslanců na výraznou změnu služebního zákona či návrh, aby se opakovalo tzv. milostivé léto, které umožňuje dlužníkům vyřešit jejich závazky u veřejných institucí, projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři se budou zabývat i opatřeními souvisejícími s uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny, o kterých mluvili i na mimořádném jednání v úterý večer.

Novelu, která má od září zajistit opakování tzv. milostivého léta, kabinet před týdnem kvůli stanovisku Legislativní rady vlády odložil. Podle šéfa lidoveckého klubu a jednoho z autorů novely Marka Výborného by tentokrát opatření v podobě předpisu o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce nemělo nic bránit.

V novele služebního zákona chce koalice zrušit odborné náměstky na ministerstvech, nově by byli výhradně náměstci političtí. Ministr by jich mohl mít víc než dva, jako je tomu ze zákona nyní. Další změny ve státní službě by se měly týkat například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

Kabinet v úterý požádal Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který by podle představ vlády neměl skončit s květnem, ale trvat i celý červen. Ministři by se dnes mohli zabývat přípravou novel zákonů, které přijali bezprostředně po začátku války na Ukrajině a migrační vlny. Ty by měly zajistit pokračování klíčových pravidel i po skončení nouzového stavu.

Vláda se vrátí i k dalším odloženým bodům, například novele zákona o svobodném přístupu k informacím nebo žádosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) o půl miliardy korun na potraviny, které má dostat na nákupy Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Ministři projednají i nařízení, která kvůli inflaci navyšují náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání.

Na programu je i rozbor právních možností konfiskace majetku zmrazeného na základě mezinárodních nebo vnitrostátních sankcí či zpráva o stavu opatření ke snížení povodňových rizik na horním toku řeky Opavy. Kabinet by se měl zabývat i obnovením činnosti Národní ekonomické rady vlády.