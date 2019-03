Praha - Vláda bude v pondělí projednávat návrh důchodové novely, díky níž by se od ledna příštího roku starobní důchody zvedly v průměru o 900 korun místo 700 korun, které zaručuje zákon. Ministerstvo práce kvůli tomu navrhuje po roce znovu změnu ve složení penze. Podíl pevné části důchodu k průměrné mzdě by se zvedl z nynějších deseti procent na 10,6 procenta. Opět by se tak posílila solidarita a oslabila zásluhovost. Víc by si přilepšili lidé s nízkou penzí, ostatním by důchod rostl v dalších letech pomaleji než dosud.

Přidání v průměru o 900 korun slíbil premiér Andrej Babiš (ANO). O navýšení pro příští rok jednaly v pondělí špičky koalice. Zatímco ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosazovala slíbených 900 korun v průměru, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se klonila k zákonné valorizaci v průměru o 700 korun. Vládní strany se v pondělí dohodly na vyšším přidání.

Průměrný starobní důchod na konci loňska činil podle České správy sociálního zabezpečení 12.418 korun. Podle ministryně práce se od ledna zvedl zhruba na 13.300 korun. Autoři novely uvedli, že je potřeba dál zvyšovat životní úroveň důchodců a posílit poměr průměrné penze k průměrné mzdě, který klesá. Loni činil asi 38 procent.

Penze se skládá ze dvou dílů. Pevná část, která je stejná pro všechny, odpovídá od letoška deseti procentům průměrné mzdy a činí 3270 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží odpracované roky a výše výdělků a odvodů. Navrhovaná novela výpočet valorizace nemění. Přidávaná suma by se jen měla v dalších letech jinak přerozdělovat, a to víc ve prospěch lidí s nízkým důchodem.

Babišova vláda prosadila od letoška zvýšení podílu pevné části penze k průměrné mzdě z devíti na deset procent, jak si předsevzala v programovém prohlášení. Posílila se tak solidarita a oslabila zásluhovost. Už v minulosti přitom malou zásluhovost českých důchodů kritizoval Ústavní soud. Aby u něj změna ve složení penze neskončila, všichni lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí dostali od letošního ledna 300 korun měsíčně navíc.

Podobný postup navrhuje ministerstvo práce i teď. Podíl pevné části důchodu k průměrné mzdě chce znovu zvednout, a to z nynějších deseti na 10,6 procenta. Všichni lidé s nějakým důchodem by tak dostali příspěvek 200 korun měsíčně nad běžnou valorizaci. Podle autorů novela přilepší lidem s nízkou penzí a důchody se budou ještě víc nivelizovat.

Navýšení o 200 korun pro každého by mělo vyjít příští rok na 7,5 miliardy korun. V dalších dvou letech by to mělo každoročně dodatečně stát osm miliard. V budoucnu by navíc bylo ročně potřeba kolem 23 až 24 miliard, spočítalo ministerstvo práce. Podle něj by k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému byla ročně potřeba navíc částka ve výši 0,2 procenta HDP. Nyní to odpovídá asi 11 miliardám.

"Tyto nárůsty výrazně překračují možnosti státního rozpočtu," uvedl v připomínkách resort financí. Dodal, že návrh zhoršuje udržitelnost penzí a systém je už tak vychýlený víc k solidaritě, takže její další posilování není žádoucí. Ministerstvo nevidělo žádný důvod ani k "nahodilému navyšování" pevné části penze. Autoři novely v podkladech pro vládu přiznávají, že při stanovení podílu 10,6 procenta nevycházeli z ekonomických ukazatelů. Chtěli se jen dostat na částku 900 korun, kterou slíbil premiér.

Proti novele byly původně i další resorty. Po pondělní dohodě koaličních stran rozpory už nejsou. Odbory novelu podpořily. Zaměstnavatelé s ní naopak nesouhlasí. Chtějí vědět, kde se najdou zdroje na financování.