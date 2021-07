Vláda projedná změnu dotací pro lidi po tornádu, nebudou se krátit o dary

Praha - Vláda dnes projedná úpravu podmínek podpory pro lidi zasažené koncem června bouří a tornádem na jižní Moravě a na Lounsku. Podle dosavadních pravidel se má státní dotace snižovat o dary z veřejných sbírek a úhrady od pojišťoven, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) po kritice navrhla z opatření vypustit omezení týkající se sbírek. O náhrady od pojišťoven se má podpora přes kritiku od opozičních stran krátit i nadále.

Podle Dostálové se snižování dotace z programu Živel o peníze z veřejných sbírek do vládního opatření dostalo jako nešťastná formulace od úředníků, nebyl to záměr. Cílem bylo zabránit proplacení jednoho nákladu dvakrát a předejít problémům, které by tím žadatelům mohly nastat kvůli rozpočtovým pravidlům, uvedla. Změnu nařízení vláda projedná na mimořádné schůzi, ministři se spojí přes internet. Tiskovou konferenci úřad vlády neplánuje.

Zástupci opozičních stran i někteří tornádem zasažení lidé se pozastavují také nad odečtem náhrad z pojištění od státní podpory. Vláda tak podle některých z nich zvýhodňuje nepojištěné, trestá pojištěné a vzkazuje lidem, že pojištění je zbytečné. ODS chce jednání o státní dotaci, darech a pojištění zařadit jako první bod na dnešní jednání Sněmovny.

Lidé z oblastí, kterými 24. června prošla ničivá bouře, mohou na rekonstrukci nebo pořízení nového obydlí získat od státu dotaci až dva miliony korun a až třímilionový úvěr s jednoprocentním úrokem. Statici v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku zatím určili k demolici více než 180 domů. Lidé v dobročinných sbírkách na zasažené bouří vybrali více než miliardu korun.