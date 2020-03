Vláda projedná změněný návrh kurzarbeitu

Praha - Vláda by měla v úterý projednávat pozměněný návrh kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření koronaviru. Podle plánu by stát měl nyní vyplácet podle důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky na mzdy. Při karanténě a uzavřených provozech by poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky 60 procent. Vyplývá to z vyjádření ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) na twitteru.

Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivirus. První dva z pěti bodů vláda schválila před deseti dny, zbývající tři před týdnem. Dnes měla souhlasit s přesným nastavením příspěvků a pravidel jejich vyplácení. Stát měl podle původní verze poskytnout od 50 do 80 procent na vyplacenou hrubou mzdu, a to nejspíš do výše mediánu. Ten loni v posledním kvartále činil 31.202 korun.

"Ještě jednodušší! Tenhle návrh na Antivirus nesu zítra na vládu ke schválení!" uvedla na twitteru po dnešním jednání kabinetu Maláčová.

Lidem v dvoutýdenní karanténě poskytuje náhradu výdělku zaměstnavatel, a to 60 procent redukovaného základu příjmu. Podle původní verze to měl zaplatit stát. Při nařízeném uzavření provozu pracovníkům náleží plný průměrný výdělek, stát měl poskytnout 80 procent. Podle nového návrhu by zaměstnavatelé mohli kvůli karanténě a zavřenému provozu získat 80 procent vyplacené částky "včetně odvodů, maximálně však do výše 39.000 korun".

Nárok na celý výdělek mají podle zákoníku i ti, kteří nemohou pracovat, protože chybí jejich kolegové. Podle původně schválené verze měl stát poskytnout 80 procent. Při výpadku surovin a jiných vstupů mají pracovníci mít aspoň 80 procent svého výdělku, stát z toho měl původně dát polovinu. Polovinu měl vyplácet i při omezení výroby kvůli poklesu poptávky, kdy lidé mají mít aspoň 60 procent svého příjmu. Podle nového návrhu by příspěvek od státu měl v těchto třech případech činit 60 procent "z vyplacené mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29.000 korun", zveřejnila ministryně.

Zaměstnavatelé si ale už dřív stěžovali na to, že strop příspěvků je nízký. Poukazovali také na to, že z nich budou muset ještě platit odvody. Celkem 34 procent z příspěvku by tak hned poslali státu zpět. Asociace malých a středních podnikatelů pak považovala pětibodový systém za příliš složitý.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci řekl, že se o podpoře firem a živnostníků vedla dnes na zasedání vlády dlouhá debata a objevily se další návrhy. Dodal, že ještě by se spolu měli sejít Maláčová s ministryní financí Alenou Schillerovou, ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (oba za ANO) a ministrem vnitra a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. "Setkají se separátně. Nebylo to domyšlené celkově i legislativně," uvedl Babiš.

Ministerstvo práce v původním návrhu předpokládalo, že by kurzarbeit vyšel na 7,1 miliardy korun. Před nedávnem Maláčová řekla, že si program vyžádá desítky miliard korun a úřady práce očekávají statisíce žádostí o příspěvky na mzdy. Její resort požádal vládu o šest miliard na březen z rozpočtové rezervy.