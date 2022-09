Vláda projedná zkrácení povinné doby odvodů pro získání penze z 35 na 25 let

Praha - Povinná doba důchodového pojištění pro získání starobní penze by se mohla od roku 2024 zkrátit z 35 na 25 let. Zdravotničtí záchranáři by od příštího roku mohli začít chodit do penze až o pět let dřív. Jejich zaměstnavatelům by se kvůli tomu měly zvednout odvody. Počítá s tím důchodová novela, kterou se chystá ve středu projednávat vláda. Návrh připravilo ministerstvo práce. Podle něj by nové výdaje měly činit několik stovek milionů korun ročně. Předloha původně obsahovala i dřívější penze pro náročné profese, ty ale z návrhu vypadly.

Dřívější důchod pro záchranáře schválila loni krátce před volbami minulá Sněmovna. Podle ministerstva práce je ale tato úprava v praxi neproveditelná. Kratší dobu odvodů doporučovala pak Česku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zkrácení placení pojistného či dřívější penze pro náročné profese "s větší odpovědností zaměstnavatelů" slibuje vláda v programovém prohlášení. Zmiňuje ale současně rozpočtovou odpovědnost a zodpovědné hospodaření.

Ministerstvo práce novelu předložilo letos na jaře. Verzi pro jednání kabinetu odmítl v červenci odbor vládní agendy. Nynější předloha se od té odmítnuté příliš neliší.

Podle novely by k získání starobní penze mělo od roku 2024 místo 35 let důchodového pojištění stačit 25 let. Důchod by mohli dostávat i lidé po 15 letech placení odvodů, do penze by ale mohli jít nejdřív pět let po dosažení důchodového věku. Bez splnění podmínek by nárok na starobní důchod měli v 65 letech invalidé. Do povinné doby pojištění by se dál zahrnovaly i takzvané náhradní doby, v nichž se odvody neplatí. Patří sem třeba studium, rodičovská či vojna.

Dřívější penzi bez krácení částky mají jen horníci. Od ledna by se k nim mohli přidat zdravotničtí záchranáři. Po odpracování 4400 směn, tedy asi 20 let v terénu, v operačním středisku či v horské službě by mohli chodit na odpočinek o dva a půl roku dřív. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc. Dohromady by to bylo až pět let. Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z 21,5 na 26,5 procenta.

Podle podkladů k novele mají do penzí záchranářů ročně putovat desítky milionů korun. Dodatečné příjmy z vyšších odvodů od zaměstnavatelů přestanou podle ministerstva práce na pokrytí nákladů zhruba do 15 let stačit. Autoři odhadují, že by po zkrácení doby odvodů mohlo ročně dodatečně penzi dostat několik stovek lidí a stát by to mohlo 200 až 300 milionů korun. Administrativní náklady mají u sociální správy činit asi sto milionů korun. Ministerstvo obrany by mohlo na nové programy potřebovat sto až 200 milionů, resort spravedlnosti asi 20 milionů a vnitro asi 7,2 milionu.

Ministerstvo financí s novelou nesouhlasí. Podle něj opomíjí udržitelnost penzí a usnadňuje nástup do důchodu místo snahy udržet lidi v práci déle. Resort se také obává, že po 25 letech přestanou lidé a firmy odvody po zbytek pracovníkovy kariéry platit.