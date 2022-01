Vláda projedná zkrácení izolací a karantén či zmrazení platů politiků

Praha - O zkrácení izolací a karantén nařizovaných kvůli covidu-19 by měla na dnešním zasedání jednat vláda Petra Fialy (ODS). Kabinet má na programu také návrh na zmrazení platové základny politiků, soudců a státních zástupců na loňské úrovni. V novele zákona o státní sociální podpoře by pak mohl zohlednit skokový nárůst nákladů domácností na energie u příspěvku na bydlení.

V rámci úprav koronavirových opatření by kabinet měl rozhodovat mimo jiné o zkrácení izolací a karantén na pět dní. V současnosti trvají dva týdny, přičemž karanténu lze ukončit po týdnu negativním testem. Vláda o úpravě uvažuje po vzoru některých zemí kvůli variantě covidu-19 omikron, u které nastupují příznaky rychleji, takže by měli být lidé infekční kratší dobu.

Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) bude kabinet hovořit i o další podobě testování antigenními i PCR testy. Vláda by mohla upřesnit také podmínky pro testování ve firmách, které bude vyžadovat dvakrát týdně od 17. ledna. Podrobnosti konzultovali předsedové koaličních stran v úterý na pracovním jednání s vybranými ministry a zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Platové základny ústavních činitelů, soudců a žalobců se od ledna zvedly o šest procent. Plat politiků má tak od letošního ledna vycházet z částky 89.155 korun. MPSV navrhuje, aby základna zůstala stejná jako loni a předloni, měla by činit 84.060 korun. U soudců by to místo 106.986 korun mělo být 100.872 korun a u státních zástupců místo 96.287,40 koruny pro letošek 90.748,80 koruny. Ministerstvo navrhuje zrychlené projednání novely Sněmovnou.

Vláda by se mohla také zabývat posty svých zmocněnců. Kabinet jich má aktuálně devět, třeba pro informační technologie či pro lidská práva. Ministři projednají i východiska pro určení, které úřady budou mít na starosti dohled nad výskytem koronaviru v odpadních vodách kvůli mapování epidemie. Materiál vychází z doporučení Evropské komise z loňského března.