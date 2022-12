Vláda projedná zastropování cen energií pro velké firmy

Praha - Zastropování cen energií i pro velké firmy a několik předloh ministerstva práce a sociálních věcí tvoří nejdůležitější body programu dnešního zasedání vlády. Ministři projednají například růst životního minima z 4620 na 4860 korun či zvýšení státního příspěvku pro klokánky a podobná zařízení pro okamžitou pomoc dětem o deset procent. Rozhodnout by mohli také o vzniku a obsazení postu poradce pro národní bezpečnost.

Pro velké firmy by měl platit v příštím roce stejný cenový strop, jaký už vláda dříve nastavila pro ostatní odběratele. Kabinet na podzim stanovil stropy na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za MWh plynu. V případě schválení návrhu bude rozšíření cenového stropu stát dalších maximálně 40 miliard korun.

Životní minimum pro jednotlivce by se mohlo od ledna zvýšit z 4620 na 4860 korun, tedy o 5,2 procenta. Existenční minimum by se mohlo zvednout z 2980 na 3130 korun. Minimum se letos kvůli růstu cen upravovalo letos už dvakrát. Od dubna rostlo o deset procent a od července pak téměř o devět procent. Slouží pro stanovení nároku na dávky i pro výpočet některých podpor.

Solidární příspěvek pro lidi, kteří zdarma ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, by se mohl podle dalšího návrhu ministerstva práce vyplácet i v prvním čtvrtletí příštího roku. Výdaje na čtvrt roku by mohly činit 534 milionů korun. Kabinet projedná také možné přijetí úvěru 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) od Evropské investiční banky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Podle serveru czdefence.cz má vláda na programu i nákup munice za 10,17 miliardy korun bez DPH od české společnosti STV GROUP a.s. Mezi body jednání i usnesení, které se týká projektu horkovodu z jaderné elektrárny v Dukovanech do Brna. Ministři by také mohli jmenovat nového státního tajemníka na ministerstvu školství, kterým by se podle Deníku N měl stát Ondřej Andrys z České školní inspekce.