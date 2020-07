Vláda projedná zapojení vojáků do testování či návrhy poslanců - video

Praha - Řadu poslaneckých návrhů, senátní návrh na ústavní zakotvení práva bránit život i se zbraní, jmenování soudců či možné zapojení až 68 vojáků do testování lidí na onemocnění covid-19 projedná na dnešním zasedání kabinet. Vláda, která se schází po týdenní odmlce způsobené státním svátkem z minulého pondělí, probere i zprávy související se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu nebo rozpočet českého pavilonu na světové výstavě Expo 2020.

Senátem navrhovanou úpravu Listiny základních práv a svobod, podle které by mělo být symbolicky na ústavní úroveň povýšeno právo bránit život i se zbraní, by vláda podle návrhu stanoviska mohla označit za nadbytečnou. Neutrální stanovisko by mohla zdůvodnit mimo jiné tím, že by ústavní zákony neměly podléhat neuváženým změnám a argumentem, že už návrh počítá s tím, že podrobnosti práva stanoví až předpisy nižší než ústavní síly.

Neutrální stanovisko dostane od kabinetu pravděpodobně i poslanecký návrh zákona o asistenčních a vodicích psech, návrh poslance Petra Dolínka (ČSSD), který by měl zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích, či iniciativy prosazující zřízení dětského ombudsmana a České komory všeobecných a dětských sester. Pirátský návrh na snazší odebírání podvodně získaných vysokoškolských titulů vláda nejspíš odmítne stejně jako navrhovanou úpravu zákona o spotřebitelském úvěru.

Kabinet projedná i další možnou pomoc armády s testováním na nový typ koronaviru, zprávu o projevech extremismu v Česku za loňský rok či zvýšení rozpočtu českého pavilonu na Expo o 25,2 milionu korun. Původně plánovaný rozpočet pro akci v Dubaji, jejíž termín byl kvůli koronaviru odložen o rok, byl 260 až 310 milionů korun. Vedle seznamu 33 kandidátů na nové soudce má vláda na programu také záměr jmenovat novými předsedy Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni Jaroslavu Pokornou a Alexandra Krysla.