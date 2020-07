Vláda projedná zajištění vydávání občanek s otisky prstů

Praha - Vláda v pondělí projedná zajištění vydávání občanských průkazů a průkazů povolení k pobytu s biometrickými údaji - dvěma otisky prstů a fotografií držitele na bezkontaktním čipu. Ministerstvo vnitra navrhuje uzavření dodatku ke smlouvě se stávajícím dodavatelem dokladů, Státní tiskárnou cenin. Hodnota dodatku by měla podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, činit 707 milionů korun do roku 2025, kdy nynější smlouva končí.

Vnitro návrhem na uzavření dodatku reaguje na nařízení Evropského parlamentu, které má vstoupit v účinnost v srpnu příštího roku. Nově vydávané průkazy s biometrickými údaji budou mít platnost nejméně pět a nejvýše deset let. Jejich součástí bude muset být i strojově čitelná část. Splňovat tak budou muset minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Průkazy s platností nad deset let budou moci dostávat lidé, kteří už oslavili sedmdesáté narozeniny. Děti mladší šesti let a osoby, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeny. Stejně mohou být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, měl by být průkaz vydán s platností na rok.

"Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra má uzavřenou smlouvu na službu, bylo by nejefektivnější využít stávající infrastruktury a s tím spojené technologické vybavení, včetně hardware a software, aby se docílilo co nejmenší finanční zátěže státního rozpočtu na implementaci požadavků vyplývajících z nařízení (Evropského parlamentu). Ministerstvo vnitra právě z tohoto důvodu preferuje uzavření dodatku ke smlouvě na službu," uvádí materiál.

Vnitro loni informovalo, že zvažuje zavedení povinných občanských průkazů pro děti od šesti let. Podle úřadu jde o nejvhodnější variantu, jak zabezpečit identifikaci v souvislosti s rušením rodného čísla jako hlavního identifikátoru při komunikaci s úřady. Jako identifikátor by v budoucnu mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další osobní údaje. Připravovaný zákon by měl podle dřívějších informací začít platit právě příští rok v srpnu, kdy vstoupí v platnost evropské nařízení o biometrice.

Nařízení Evropská komise navrhla v roce 2018 v rámci protiteroristických opatření. Cílem je znesnadnit padělání dokladů a jejich zneužití pro vstup do EU ze zemí mimo blok. Mezi další navrhovaná opatření patřil snadnější přístup úřadů k elektronickým důkazům a finančním informacím v jiných členských zemích nebo omezení dostupnosti některých chemikálií, aby tyto látky nemohli zneužít teroristé.