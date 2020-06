Vláda projedná vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Praha - Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze by se v následujících čtyřech letech měly zvyšovat o 600 milionů korun ročně. Uvádí to ministerstvo zemědělství v novele vládního nařízení, kterou projedná v pondělí kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). O pomoc budou moc podle nařízení žádat i státní Lesy ČR, kterým plánuje stát přispět 500 miliony Kč.

Původně ministerstvo poslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh, že by stát měl od příštího roku přispívat více o 520 milionů, v následujících letech se měly peníze zvyšovat o 145 milionů Kč. Následně ale došlo ke zvýšení peněz.

Nově si o peníze na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let budou moci říci, pokud vláda novelu nařízení schválí, státní Lesy ČR. "Pokud by Lesy ČR požádaly o finanční příspěvek na všechny podporované činnosti v plném rozsahu podle sazeb stanovených nařízením, znamenalo by to odhadem skutečně požadavek ve výši dvě miliardy Kč," vysvětlil ČTK mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Tato suma, aby zbyly peníze i na další vlastníky lesů, se ale bude krátit, nejspíš tak půjde o půlmiliardovou podporu, což nařízení umožní.

Dvě miliardy korun by měly jít na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, 200 milionů korun na zřizování oplocenek v nestátních lesích, 145 milionů korun na nový příspěvek na následnou péči o lesní výsadbu. Další peníze pak jsou pro myslivce.

"Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je především podpora rychlé obnovy lesa na holinách z kůrovcových těžeb, podpora využití dravců při ochraně zemědělských plodin proti hrabošům a rovněž snížení administrativní zátěže žadatelů i zefektivnění administrace žádostí ze strany krajských úřadů. Jen loni vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 111,6 milionů listnáčů, zatímco smrků bylo vysazeno 36,1 milionu," sdělil ČTK ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Loňská těžba v ČR podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla 32,6 milionu metrů krychlových dřeva bez kůry, což byl rekord. Z toho 95 procent činila nahodilá těžba. Plocha zalesňování činila loni 28.670 hektarů, meziročně se zvýšila o 7425 hektarů (35 procent). Převažovaly listnaté dřeviny (51,3 procenta), nejvíce se uplatňoval smrk (30, procenta), dále buk (25 procent), dub (16,6 procenta) a borovice (8,2 procenta).

Ministerstvo zemědělství v případě, že se schválí státní rozpočet s půlbilionovým schodkem, získá dalších sedm miliard korun na boj s kůrovcem. Peníze půjdou hlavně vlastníkům lesů na kompenzaci poklesu cen dříví.

Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) státní podnik Lesy ČR reagoval na kůrovcovou kalamitu pomalu. Kalamita začala gradovat v roce 2016, systémové řešení přijaly Lesy ČR ale až v roce 2019 ve strategii na léta 2019 až 2024, uvedl NKÚ. Podle něj ministerstvo zemědělství podnik nenutilo, aby postupoval razantněji. Ministerstvo uvedlo, že NKÚ nekonstatuje porušení předpisů nebo nehospodárné využití peněz. Politici označují současnou kůrovcovou kalamitu za nejhorší v historii.

Hospodaření podniku se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70 milionů korun. Důvodem ztráty byla kůrovcová kalamita, která způsobuje přetlak nabídky dřeva na trhu a pád cen.