Vláda projedná vyslání vojenských policistů na Ukrajinu a speciálů do Nigeru

Praha - Vyšetřovat válečné zločiny na Ukrajině bude moci až 15 příslušníků Vojenské policie. Českým příspěvkem do vyšetřovacího týmu Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) se na dnešním zasedání bude zabývat vláda. Po schválení kabinetem Petra Fialy (ODS) budou muset jejich vyslání povolit také poslanci a senátoři. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) také vládě navrhuje, aby mohly být do Nigeru vyslány až dvě desítky příslušníků speciálních sil. V zemi by působili jako poradci. I tuto misi budou muset schválit obě komory Parlamentu. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský.

Vojenští policisté by měli podporovat vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. "Příslušníci Vojenské policie by měli být nasazeni primárně na území Ukrajiny, nicméně úkoly mohou plnit též v Nizozemsku, kde ICC sídlí," uvedl Táborský. Vyslaný tým nebude ve prospěch ICC působit v zahraničí nepřetržitě. Bude nasazen několikrát ročně, pokaždé na čtyři až šest týdnů. Počet nasazení se bude odvíjet od konkrétního požadavku ICC i možností resortu ministerstva obrany.

Mise by měla trvat do konce příštího roku. Letos by náklady na ni měly být 12,4 milionu korun, příští rok 17,2 milionu.

Táborský poznamenal, že vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině formálně začalo v březnu 2022, kdy 40 smluvních stran tzv. Římského statutu, na základě kterého Mezinárodní trestní soud vznikl, podalo oznámení o páchání zločinů podle mezinárodního práva.

Černochová také vládě navrhuje, aby mohlo ministerstvo obrany vyslat až 20 vojáků speciálních sil do afrického Nigeru. "Vojáci by zde působili jako instruktoři a poradci při budování tamních obranných kapacit," uvedl Táborský. Mise by ministerstvo obrany přišla na 162 milionů korun.

"Speciálové" by v Nigeru mohli působit buď samostatně, nebo ve spolupráci s armádami členských států NATO a EU, které se v Nigeru či Sahelu už angažují. Ze zemí NATO jde konkrétně o USA, Kanadu, Francii, Německo, Belgii a Itálii. Výcvik by se konal například v nigerském Výcvikovém centru speciálních sil v Tillii, které vybudovalo Německo.

České speciální síly v poslední době v oblasti Sahelu působily, a to v Mali. Ze země se ale stáhly loni poté, co se zhoršily vztahy mezi Mali a Francií a protiteroristická operace Barkhane byla ukončena. Čeští vojáci na konci loňského roku odešli i z výcvikové mise EU v Mali. Černochová avizovala, že Česká republika se bude chtít v Sahelu i nadále angažovat.