Vláda projedná volební zákon i zakázku na testy pro školáky

Praha - Novelu volebního zákona, která vzniká kvůli zrušení části předpisu Ústavním soudem, projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet se bude zabývat i koronavirovou agendou, řešit bude například osud soutěže na dodávku antigenních testů pro školáky. Ministři tak budou pravděpodobně debatovat i o samotném návratu některých školáků do lavic od začátku března. Premiér Andrej Babiš (ANO) znovuotevření škol o víkendu zpochybnil kvůli špatné epidemické situaci. Očekává, že návrh dalšího postupu na dnešní vládu přinese ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Nad testy pro školáky se dá očekávat vyhrocená debata. Jejich dodavatel byl vybrán meziresortní komisí pod vedením ministerstva vnitra, Babiš ale následně zakázku i vítěznou firmu zpochybnil. Řekl, že bude požadovat zrušení tendru. Stát by podle něj měl testy koupit přímo od výrobce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) výběr hájí, konkurenční firmu podle něj komise vyřadila kvůli varování BIS i nestandardnímu nátlaku. Varuje, že pokud bude soutěž zrušena, do konce února se testy sehnat nepodaří, což by znemožnilo slibovaný návrat školáků.

Podle Hamáčka by se vláda měla zabývat i avizovanou povinností nosit respirátory v hromadné dopravě a v obchodech. Kabinet má na programu i návrh rozdělení evropských dotací pro ČR v programovém období 2021 až 2027 mezi operační programy či informaci o zřízení jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví v Izraeli. Ta má být v Jeruzalémě, kde má nyní Česko jen honorárního konzula, zřízena od 1. března.

Sledovaným tématem bude i otázka volebního zákona. Politické strany se před dvěma týdny dohodly, že k jeho novele využijí poslaneckou předlohu KDU-ČSL, Hamáček však od Babiše dostal za úkol předložit vládní návrh. Vnitro podle Hamáčka připravuje dvě varianty předpisu. Podle jednoho návrhu by ČR tvořila jeden obvod a strany by měly jedinou kandidátní listinu, druhý zachovává 14 volebních krajů a mění způsob přidělování mandátů.

Ministři proberou i zřízení Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci na ministerstvu obrany. Podle informací ČTK by tato agentura měla dostat za úkol umožnit prodávat z Česka vojenský materiál na mezivládní úrovni. Agentura bude zajišťovat vládní zprostředkování dohody mezi českým dodavatelem a zahraniční vládou. Podle zástupců ministerstva obrany některé státy takový způsob prodeje preferují nebo dokonce požadují. Česko jim nyní mezivládní dohodu nabídnout neumí.

Vláda by podle dřívějších vyjádření měla do konce února také projednat návrat pěti miliard korun do armádního rozpočtu. Zda se záležitostí bude zabývat dnešní vláda, není jisté. Na zveřejněném programu tento bod chybí. Deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany poslanci vyškrtli při schvalování státního rozpočtu v prosinci, a to na požadavek komunistů. Vláda peníze slíbila z rozpočtové rezervy na začátku ledna vrátit, zatím ale tak učinila jen u pěti miliard.