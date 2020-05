Vláda projedná snížení silniční daně u nákladních aut o čtvrtinu

Praha - Silniční daň u nákladních automobilů nad 3,5 tuny by mohla o čtvrtinu klesnout, a to zpětně od počátku roku. V rámci daňového balíčku, který by měl firmám pomoci s následky šíření koronaviru, to dnes projedná vláda. Informovalo o tom ministerstvo financí. Zároveň by se mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů. Opatření po vládě ještě musí schválit Parlament. Ministerstvo financí navrhuje protikrizový daňový balíček projednat ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze.

Vedle toho MF navrhuje snížení DPH z 15 na deset procent u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení.

Snížení silniční daně, kterou určuje mimo jiné podle počtu náprav a váhy silniční zákon, by mělo platit zpětně od počátku letošního roku. Projevit by se to tak mělo i snížením záloh, které se mají na tuto daň v letošním roce platit.

"Pokud poplatníci daně nevyužili tzv. generálního pardonu, kterým byla odložena povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu na dani silniční v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebudou tak znevýhodněni proti těm, kteří možnosti odložit placení záloh využili," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Tzv. zelená nafta je nárok na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů prokazatelně spotřebovaných pro zemědělskou prvovýrobu. Nyní se přeplatek podnikateli vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Nově by měla být lhůta zkrácena na 40 dnů. Pokud finanční úřad podle MF zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, pak tato lhůta bude 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

Zároveň MF navrhlo rozšířit pro obce možnost na jejich území osvobodit od daně z nemovitých věcí a zavést zpětné uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daní z příjmů fyzických a právnických osob.