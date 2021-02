Vláda projedná snížení DPH na respirátory i odklon od uhlí

Praha - Dvouměsíčním zrušením daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory kategorie FFP2 a vyšší se dnes bude zabývat vláda. Navrhne to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Menšinový kabinet ANO a ČSSD zaměstná také běžná agenda, zabývat se bude například doporučením Uhelné komise přestat využívat uhlí pro výrobu tepla a elektřiny v roce 2038. Někteří ministři v posledních týdnech uvedli, že preferují odklon od uhlí už v roce 2033. Vláda se též vrátí k projednávání předpisu, který má chránit oznamovatele protiprávní činnosti před odvetou zaměstnavatelů.

Schillerová v České televizi apelovala na výrobce a prodejce, zejména řetězce, aby zrušení daně promítli do cen respirátorů pro zákazníky. Ke snížení nebo zrušení 21procentní DPH na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru vyzvali vládu výrobci respirátorů. Podle ČT by návrh měl mít účinnost už od 1. února. Vláda na čtvrtečním jednání doporučila používání respirátorů na rizikových místech, povinnost nosit respirátory FFP2 nebo KN95 mají od soboty instruktoři i žáci autoškol.

Doporučení Uhelné komise skončit s využíváním uhlí pro výrobu tepla a elektřiny v roce 2038 kabinet rozděluje. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že chce, aby ministři za sociální demokracii hlasovali pro dřívější termín, podobně se vyjádřil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pro rok 2033 se na prosincovém zasedání Uhelné komise vyjádřil i jeden z jejích předsedů a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Znamenalo by to podle něj ale výrazně vyšší investice, odhadem o 150 miliard korun. Podle druhého z předsedů, vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) by kabinet neschválením harmonogramu popřel jedenapůlroční činnost komise.

Cílem návrhu zákona o ochraně oznamovatelů je zajistit ochranu lidem, kteří se v souvislosti s výkonem práce dozvědí o protiprávním jednání a oznámí ho. Právní úprava se týká jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných, státních zaměstnanců, stážistů či dobrovolníků. Vláda předlohu začala projednávat před týdnem, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ale po tehdejším zasedání kabinetu řekla, že by ministerstvo spravedlnosti mělo doladit některé podrobnosti předpisu s jejím resortem a ministerstvem vnitra.

Kabinet též projedná kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, obdrží rovněž informace o plánu ministerstva vnitra nakoupit pro policisty speciální mikrobusy a nová vodní děla. Další návrh resortu počítá s tím, že ČR by mohla přijmout další Bělorusy, kteří byli pronásledováni režimem Alexandra Lukašenka. Schválit by též vláda měla návrh na jmenování předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové do druhého funkčního období.