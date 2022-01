Vláda projedná smlouvu k Turówu nebo změny koronavirových pravidel

Praha - Český návrh smlouvy s Polskem kvůli těžbě v hnědouhelném dole Turów u českých hranic či plán na darování dělostřelecké munice Ukrajině projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet se bude zabývat také úpravou pravidel v boji proti epidemii covidu-19. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) chce navrhnout například to, aby lidé, kteří měli pozitivní PCR test, nemuseli dalších 30 dní na testování.

ČR trvá podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) na náhradě 50 milionů eur za škody způsobené těžbou v Turówě, Polsko nabízí 40 milionů eur. Česko žádá desetiletou délku soudního dohledu, Poláci chtějí dvouletý. Hubáčková chce nechat český návrh posoudit vládou, která by měla rozhodnut, zda mají jednání pokračovat na ministerské úrovni, nebo se přesunout na úroveň premiérů.

Vláda by se také měla zabývat pomocí Ukrajině kvůli napětí na její hranici s Ruskem. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) předloží návrh na darování dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů. Do země by podle ní mohlo být posláno asi 5000 kusů dělostřeleckých granátů.

Kabinet má na programu i návrh Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) na pozastavení činnosti 42 stran a hnutí a rozpuštění dalších osmi kvůli neplnění zákonných povinností. Projedná také návrh, aby soubor staveb nazvaný Broumovská skupina kostelů v Královéhradeckém kraji byl od července národní kulturní památkou.

Ministři projednají i odvolání vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové (ANO). Skončit má ke konci ledna. Po dohodě s premiérem Petrem Fialou (ODS) již zaslala svou rezignaci s tím, že jako poslankyně opozičního hnutí nemůže funkci vykonávat. Ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) naopak vláda jmenuje guvernérem ve Světové bance (SB), Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropské investiční bance (EIB) a Mezinárodní investiční bance (MIB) za ČR.