Vláda projedná se zástupci tripartity testování ve firmách i svůj program

Praha - Vláda v úterý projedná se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců chystané testování na covid-19 ve firmách. Požádá i o náměty k chystanému programovému prohlášení, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS) poté, co uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL). Od jednotlivých ministrů by předseda vlády měl dostat materiály k programu vlády dnes odpoledne, v úterý večer se jimi bude zabývat koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN ve formátu K15.

Vláda chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Návrh před schválením projedná s představiteli tripartity. Lidé budou podle Fialy znát parametry testování včas. "Než nastavíme parametry, proběhne jednání s klíčovými reprezentanty zaměstnavatelů a zaměstnanců. Uskuteční se zítra na úřadu vlády," uvedl premiér.

Od představitelů tripartity bude chtít kabinet také připomínky a náměty k programovému prohlášení. "Vycházíme z již schváleného a důkladně prodiskutovaného koaličního programu. Materiály z jednotlivých ministerstev by měly být k dispozici dnes odpoledne, pak teprve to budu moci seriózně vyhodnotit. Ale větší problémy neočekávám," řekl k přípravě programového dokumentu Fiala.

O důvěru chce ve Sněmovně Fialova vláda žádat 12. ledna, před poslance podle premiéra předstoupí s hotovým programovým prohlášením. Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný dnes ČTK řekl, že ambicí kabinetu je uzavřít přípravu prohlášení toto úterý, aby byl do příštího týdne dostatek času na korektury, tisk a další procedury. "Bude prioritně vycházet ze známého a podepsaného koaličního programu, který je součástí koaliční smlouvy," odkázal Výborný na dokument, který podepsali lídři koalice začátkem listopadu.

Po schůzce na úrovni tripartity se v úterý na úřadu vlády sejdou k programu koaliční lídři ve formátu K15. "Nelze vyloučit nějaké další body, ale prioritou je programové prohlášení," řekl ke schůzce Výborný. Ve formátu K15 se podle koaliční smlouvy scházejí předsedové stran a dva další zástupci za každou stranu. Dosud se nejčastěji koaliční schůzky konaly ve formátu K5, který zahrnuje pouze stranické předsedy.