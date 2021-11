Vláda projedná rozšíření mýta o dalších téměř 450 kilometrů

Praha - Mýtný systém se v příštím roce zřejmě rozšíří o dalších téměř 450 kilometrů. Vedle nových úseků dálnic se totiž stát chystá zpoplatnit i více než 380 kilometrů silnic první třídy. Do státního rozpočtu by zpoplatnění dalších úseků mělo přinést asi 400 milionů korun navíc. Celkem tak dopravci zaplatí mýtné poplatky za průjezd skoro 2850 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy, který v pátek projedná vláda. Loni se na mýtném vybralo přes 11,5 miliardy korun, letos výběry kvůli novým tarifům dál rostou.

Ministerstvo dopravy při výběru nově zpoplatněných úseků silnic první třídy vycházelo především z intenzity provozu na nich. Přidané úseky podle úřadu slouží často jako alternativní trasy k už dříve zpoplatněným silnicím a dálnicím. Resort se zároveň podle dokumentu neobává, že by dopravci mýto objížděli, což se mělo ukázat i v předchozích měsících.

Na silnicích první třídy by v příštím roce mělo být nově zpoplatněno osm úseků. Konkrétně půjde o trasy I/16 Bezděčín - Řevničov, I/22 Klatovy - Vodňany, I/27 Plzeň - Klatovy, I/34 Havlíčkův Brod - Koclířov, I/38 Jihlava - Hatě, I/58 Příbor - Skotnice, I/68 Třanovice - Nebory a obchvat Církvice na I/38.

Do mýtného systému v příštím roce přibudou i nové úseky dálnic, které stát otevřel letos nebo otevře v příštím roce. Jde o obchvat Lubence na D6, obchvat Panenského Týnce na D7, úsek z Hradce Králové, Kukleny do Jaroměře na D11, Opatovice-Ostrov na D35, obchvaty Frýdku-Místku na D48 a Otrokovic na D55 a připojení Frýdku-Místku k D56. Celkem půjde asi o 72 kilometrů.

Návrh na rozšíření mýta už kritizovali dopravci. Podle nich se to odrazí na cenách zboží. "Komplikuje nám to život, kdy nakonec bude bit i koncový spotřebitel," řekl v týdnu serveru Denik.cz mluvčí sdružení nákladních vozidel a kamionů Česmad Bohemia Martin Felix.

Mýtný systém nyní funguje na více než 2400 kilometrech dálnic a silnic první třídy. Od předloňského prosince provozuje nový satelitní systém společnost CzechToll. Ke konci září bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno přes 617.000 vozidel, z toho 162.000 vozů z Česka.