Vláda projedná rozpočet v první polovině února, řekl Fiala při interpelacích

Praha - Vláda chce projednat návrh letošního státního rozpočtu v první polovině února a následně bude připravena ho předložit ke schválení Sněmovně. Stále platí cíl vlády, že nový rozpočet má začít platit nejpozději od 1. dubna. Při sněmovních interpelacích to v odpovědi na dotaz bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) řekl premiér Petr Fiala (ODS). O dubnovém datu účinnosti nového rozpočtu hovořil již dříve ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Nová pětikoaliční vláda chce ve svém rozpočtu proti předchozímu návrhu bývalé vlády snížit výdaje o 80 miliard korun. Schillerová se premiéra ptala mimo jiné na dopady rozpočtového provizoria, v němž nyní český stát hospodaří, a zda ví, které platby z rozpočtu jsou nyní omezené.

Podle premiéra nepanují problémy s vyplácením řádných věcí v době rozpočtového provizoria. Poukázal na to, že rozpočtové kapitoly dostaly peníze v objemu jedné dvanáctiny výše loňského roku. Fiala mimo jiné řekl, že tři měsíce provizoria jsou únosné. Prohlásil však, že převzít rozpočet, který připravila předchozí koaliční vláda Andreje Babiše (ANO, by bylo neodpovědné. Vláda by tím podle něj jen podporovala další růst inflace.

Předchozí vláda navrhla rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard korun omezením výdajů. Zvýšení daní odmítá.

Loni hospodaření státu skončilo s rekordním schodkem 419,7 miliardy korun. V roce 2020 vykázal státní rozpočet deficit 367,4 miliardy korun. Výsledek státního rozpočtu byl ovlivněn dopady pandemie koronaviru a doprovodnými podpůrnými opatřeními. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 500 miliard korun. Nejvyšší schodek měl doposud rozpočet kvůli dopadům pandemie právě za rok 2020.

Fiala: Daně zvyšovat nebudeme. Nestrašte lidi, řekl Okamurovi

Nynější vláda nebude zvyšovat celkovou daňovou zátěž občanů, prohlásil ve Sněmovně premiér Fiala. Odmítl tak tvrzení předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury, podle něhož vláda v rozporu se svými sliby zvyšování daní chystá. Fiala zopakoval, že chystané zvýšení některých daňových sazeb bude kompenzováno úpravami sazeb jiných.

"Daně v žádném případě zvyšovat nebudeme, nestrašte lidi," prohlásil Fiala na adresu šéfa SPD. "Občanům můžeme garantovat, že celková daňová zátěž se zvyšovat nebude," dodal. Za nepravdivé označil premiér také další Okamurovo tvrzení, že nejednal s vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem o financování jeho hnutí STAN. "Nemám důvod nevěřit Rakušanovi, který řekl, že financování STAN není v rozporu se zákonem," uvedl Fiala. Připomenul, že hnutí vrátilo 3,42 milionu korun, které dostalo jako sponzorský dar od firem, jejichž vlastnictví je nevyjasněné. Premiér také řekl, že STAN chce uplatňovat přísnější pravidla na své financování. Doufá, že podobně se zachovají i další strany. "A určitě i vaše SPD," kontroval Okamurovi. Právě okolnosti financování Okamurova hnutí v minulosti provázely pochybnosti. Předseda vlády čelil také dotazu na podnikatelskou minulost poslance ODS Karla Krejzy ve společnosti Český Holding (dříve investiční fond Creditanstalt) v letech 2003 až 2012. Krejza měl podle České televize na starosti projekt vybudování obchodně společenského centra v Českých Budějovicích, který ale v roce 2014 zkrachoval a společnost Český Holding se dostala do konkurzu. Fiala uvedl, že Krejza se své odpovědnosti nezříká, ale "nedopustil se ničeho, co by mělo zpochybňovat jeho další politické působení".