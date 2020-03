Vláda projedná půjčky pro OSVČ,mezi nimiž je mnoho lidí z kultury

Praha - Vláda by měla v pondělí projednat materiál, který by umožnil poskytnout osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) půjčky do půl milionu korun. Měly by pokrýt především provozní věci, řekl dnes novinářům ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj by tyto půjčky měly pomoci i lidem z oblasti nestátního kulturního sektoru, kteří se kvůli omezení veřejných produkcí dostávají do potíží.

Zaorálek po schůzce se zástupci nezávislé divadelní scény, festivalů a dalších tvůrců či organizátorů uvedl, že vláda v první řadě řeší otázky zdraví a hygieny občanů. "Přesto není možné ignorovat skutečnost, že řada podniků a institucí se rychle ocitne v těžké ekonomické situaci," řekl Zaorálek.

Vláda po schválení bezúročných půjček podnikatelům, na které už vyčlenila 600 milionů korun, bude jednat i o zmíněných půjčkách pro OSVČ. V této formě provozuje svou činnost právě i mnoho lidí z kultury. Půjčky do půl milionu by měly podle ministra sloužit především na provozní věci.

Na ministerstvu dnes jednali se Zaorálkem například zástupci Asociace hudebních festivalů, Asociace symfonických orchestrů, Tance Praha, Nové sítě, Asociace nezávislých divadel, festivalů Febiofest, Finále Plzeň, Anifilmu a Jednoho světa, Herecké asociace či souboru La Putyka. Zaorálek uvedl, že zájemců bylo více, museli se ale včetně zástupců MK vejít do vládou nařízeného limitu 30 lidí.

"Domnívám se, že u půjček nebude možné zůstat, budou třeba další kompenzace," uvedl ministr a zmínil otázku dotací ministerstva, které mají přísné podmínky třeba v termínech. "Buď se bude muset umožnit přesunutí doby konání například festivalu, nebo se odehraje jen částečně, záleží na jednotlivých akcích. Budeme hledat způsob, jak jim pomoci," řekl na adresu organizátorů akcí i samotných umělců.

Uvedl, že případné změny v podmínkách dotací bude nutné konzultovat i s Nejvyšším kontrolním úřadem. Ten dříve právě v poskytování dotací ministerstvem kultury shledal opakovaně nedostatky i v dobách, kdy neplatila současná mimořádná opatření. "Kdybychom dodržovali pravidla, nemůžeme jim dát nic. To by bylo brutální a surové," řekl. "Rolí státu je začít poskytovat základní jistoty konkrétním lidem, že budou mít z čeho žít, a také proto, aby situace neskončila devastací kulturního života," řekl.

Umělcům, kteří nejsou v zaměstnaneckých poměrech, podle jejich vyjádření ublížila vládní opatření zavedená proti šíření koronaviru. Divadla, která nejsou zřizovaná státem, městy či kraji, uvádějí, že je vládou vyhlášení omezení o shromažďování lidí připraví o statisíce až miliony korun. Pro některé může být podle jejich zástupců zákaz až likvidační a mnohé umělce může uvrhnout do finančních obtíží.