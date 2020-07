Vláda projedná program COVID ubytování, dá na něj 4 mld. Kč - video

Praha - Provozovatelé ubytovacích zařízení možná dostanou za 72 dní, kdy museli mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno, státní dotaci za každý pokoj a den podle kategorie 100 až 400 korun. U žádostí bude zohledněna sezonnost ubytovacího provozu, v případě léčebných lázní budou mít na příspěvek nárok jen nestátní zařízení. Zájemce o dotaci se však bude muset vzdát uplatnění dalších nároků na náhradu vzniklé škody a zároveň žadatel nebude moci půl roku od poskytnutí dotace ukončit stávající podnikatelskou činnost. Ze státního rozpočtu by měly být na program vydány zhruba čtyři miliardy korun. Vyplývá to z materiálů, které dnes projedná vláda.

Hotely, motely, botely a další zařízení se třemi až pěti hvězdami budou mít za období od 14. března do 24. května nárok na nejvyšší příspěvek 400 korun. Ubytování s jednou a dvěma hvězdami budou moci žádat o 300 korun na pokoj, penziony obdrží 200 korun. Kempy, chatové osady či turistické ubytovny budou mít nárok na dotaci 100 korun na pokoj. Kempy mohou žádat jen o příspěvek na ubytovací objekty jako jsou budovy s pokoji či chatky.

O dotaci nebudou moci žádat provozovatelé ubytování, kteří neměli v předchozích dvou letech ve stejném období otevřeno. Pokud bylo zařízení otevřeno částečně, získá příspěvek v poměrné výši. Podmínka se nevztahuje na ubytovací zařízení otevřená po 1. červnu loňského roku. Ta budou mít nárok na podporu v plné výši.

Na COVID ubytování se bude vztahovat, stejně jako na další programy státní podpory v souvislosti s pandemií, dočasný rámec Evropské komise. Podnikatelé tak nesmějí z těchto programů čerpat vyšší podporu než 800.000 eur. Program COVID ubytování bude spuštěn až poté, co získá notifikaci Evropské komise. Tento program nebude možné čerpat zároveň s kompenzačním bonusem. Pokud již žadatel bonus dostal, příspěvek mu bude o vyplacenou částku zkrácen.

Do programu se budou moci přihlásit pouze provozovatelé, kteří neměli do konce loňského roku finanční potíže a k 14. březnu neměli nedoplatky na zdravotním pojištění nebo ve vztahu k veřejnému rozpočtu.

Hotely a penziony v Praze podle aktuálního průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR v létě čekají obsazenost mezi deseti a 20 procenty. V krajích si slibují 40 až 50procentní naplnění kapacit. Na září a říjen mají hoteliéři v hlavním městě i regionech shodný předpoklad obsazenosti mezi 20 a 30 procenty.

Cestovní ruch každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Podle agentury CzechTourism tvoří cestovní ruch tři procenta z hrubého domácího produktu ČR. Letos se počítá s propadem cestovního ruchu o více než polovinu.

Vláda projedná zapojení vojáků do testování či návrhy poslanců

Řadu poslaneckých návrhů, senátní návrh na ústavní zakotvení práva bránit život i se zbraní, jmenování soudců či možné zapojení až 68 vojáků do testování lidí na onemocnění covid-19 projedná na dnešním zasedání kabinet. Vláda, která se schází po týdenní odmlce způsobené státním svátkem z minulého pondělí, probere i zprávy související se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu nebo rozpočet českého pavilonu na světové výstavě Expo 2020.

Senátem navrhovanou úpravu Listiny základních práv a svobod, podle které by mělo být symbolicky na ústavní úroveň povýšeno právo bránit život i se zbraní, by vláda podle návrhu stanoviska mohla označit za nadbytečnou. Neutrální stanovisko by mohla zdůvodnit mimo jiné tím, že by ústavní zákony neměly podléhat neuváženým změnám a argumentem, že už návrh počítá s tím, že podrobnosti práva stanoví až předpisy nižší než ústavní síly.

Neutrální stanovisko dostane od kabinetu pravděpodobně i poslanecký návrh zákona o asistenčních a vodicích psech, návrh poslance Petra Dolínka (ČSSD), který by měl zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích, či iniciativy prosazující zřízení dětského ombudsmana a České komory všeobecných a dětských sester. Pirátský návrh na snazší odebírání podvodně získaných vysokoškolských titulů vláda nejspíš odmítne stejně jako navrhovanou úpravu zákona o spotřebitelském úvěru.

Kabinet projedná i další možnou pomoc armády s testováním na nový typ koronaviru, zprávu o projevech extremismu v Česku za loňský rok či zvýšení rozpočtu českého pavilonu na Expo o 25,2 milionu korun. Původně plánovaný rozpočet pro akci v Dubaji, jejíž termín byl kvůli koronaviru odložen o rok, byl 260 až 310 milionů korun. Vedle seznamu 33 kandidátů na nové soudce má vláda na programu také záměr jmenovat novými předsedy Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni Jaroslavu Pokornou a Alexandra Krysla.