Vláda projedná prodloužení záručního programu COVID plus do 31. prosince

Praha - Vláda by na pondělním jednání měla projednat prodloužení záručního programu COVID plus do 31. prosince, vyplývá z materiálů, které má ČTK k dispozici. S jeho fungováním se zatím počítalo do konce června. Vznikl loni na pomoc velkým exportně zaměřeným podnikům zasaženým v souvislosti s pandemií koronaviru.

Pokračování programu COVID plus umožnila úprava termínu trvání tzv. dočasného rámce Evropské komise. Jedná se o uvolnění pravidel státní pomoci. Členským státům umožnil v souvislosti s pandemií koronaviru okamžitě podpořit ekonomiku. Nejdříve měl platit jen do konce loňského roku, následně ho komise prodloužila do poloviny letošního roku. Vzhledem k vývoji pandemie pokračuje do 31. prosince.

Díky COVID plus mohou exportně zaměřené společnosti s více než 250 zaměstnanci získat provozní a investiční úvěry od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše půjčky odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Vláda v programu od ledna zvýšila krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, záruky prodloužila na šest let. Žádat o úvěr podniky musejí přes komerční banky. Záruku poskytuje stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

Půjčky z COVID plus nemohou čerpat firmy zaměřené na hazard. Původně z něj byly vyloučeny také podniky z dopravy a cestovního ruchu. Těm vláda program otevřela v polovině loňského roku, letos v lednu připojila i provozovatele ubytovacích zařízení zaměřených na zahraniční klientelu.

EGAP zatím od vlády na záruky získala čtyři miliardy korun, ze kterých může poskytnout krytí za 50 miliard korun. Žádosti začala přijímat loni 5. května. Podle posledních zveřejněných statistik České národní banky k 30. dubnu bylo v programu schváleno 94 žádostí za 13 miliard korun. Firmy dosud čerpaly 11,4 miliardy korun. Banky ke konci dubna evidovaly 147 přijatých žádostí za 27 miliard korun.

Na záruky byla podle vládních materiálů vyčleněna část pojistné kapacity pojišťovny EGAP, pro loňský i letošní rok byla stanovena na 142 miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo, chce, aby vyčleněná suma pro další období odpovídala výši objemu nesplacených úvěrových jistin krytých již poskytnutými zárukami, a to po dobu trvání závazků exportní pojišťovny z jejich poskytnutí. EGAP by měla být povinna sdělit ministerstvu financí svůj odhad k 1. lednu roku, na který se předkládá návrh státního rozpočtu. Vzhledem k délce poskytovaných záruk by mělo být třeba část pojistné kapacity takto vyčlenit naposledy v roce 2027.

Vláda už dříve do konce roku prodloužila záruční program COVID III pro živnostníky a firmy s až 500 zaměstnanci. Za půjčky i v tomto případě ručí stát, ale prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Maximální výše úvěru na provozní výdaje je 50 milionů korun, na investice budou moci podnikatelé získat až 90 milionů korun. Kapacita programu je 500 miliard korun.