Vláda projedná prodloužení pandemického zákona

Praha - Novelu prodlužující účinnost pandemického zákona či plány na úpravu vyhlášky o povinném očkování proti covidu-19 projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři se budou zabývat i návrhem na zvýšení počtu dnů ředitelského volna s ohledem na koronavirovou epidemii, ale i několika variantami na úpravu státních slev v dopravě pro studenty či seniory.

Pandemický zákon připravila předchozí vláda ANO a ČSSD po dohodě s opozicí, aby rozšířil možnosti boje s epidemií mimo režim nouzového stavu. Novela má prodloužit účinnost předpisu o rok a půl do konce srpna 2023. Mimořádnými opatřeními bude nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by nově mohlo vydávat také ministerstvo obrany.

Kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chce upravit i vyhlášku předchozího kabinetu ANO a ČSSD o povinném očkování pro některé profese či lidi nad 60 let. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) avizoval úpravu vyhlášky již od nástupu nové vlády, vyřadit z ní chce přinejmenším plošné očkování podle věku. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) rozhodne o podobě vyhlášky kabinet dnes.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) má dnes vládě představit návrhy na snížení státních slev v dopravě. V současnosti mohou slevy ve výši 75 procent z jízdného využívat studenti do 26 let a senioři starší 65 let, případně zdravotně postižení pasažéři s průkazem ZTP.

Vláda patrně podpoří zpřísnění zákazu vlastnictví médií nebo přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů. Negativně se patrně postaví k návrhu pražského zastupitelstva, který má zřídit zákonné předkupní právo územních samospráv při nakládání s nepotřebnými nemovitostmi státu v jejich katastru. Záporné stanovisko asi dostane i návrh, kterým chce Karlovarský kraj v Chebu zřídit pobočku plzeňského krajského soudu pro území svého kraje.