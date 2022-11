Vláda projedná prodloužení dočasné ochrany nebo odměny regionálních politiků

Praha - Roční prodloužení dočasné ochrany pro lidi zasažené ruskou invazí na Ukrajinu do konce března 2024 projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet se bude zabývat také zákonem o veřejných dražbách či návrhem na desetiprocentní růst odměn regionálních politiků. Na programu je také dokument, podle kterého by mělo v rámci státní správy od příštího roku ubýt 590 služebních míst.

Od únorového vpádu ruské armády na Ukrajinu dosud Česko vydalo přes 460.000 dočasných víz. Svým držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Podle vnitra aktuální stav válečného konfliktu na Ukrajině nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl možný návrat uprchlíků do jejich domovů. Novela tak má umožnit prodloužit pobytové oprávnění až do konce března 2024.

Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků se naposledy zvýšily od ledna 2020 o 7,5 procenta. Podle návrhu ministerstva vnitra by měly od ledna vzrůst o deset procent. Uvolnění starostové, primátoři či hejtmani si v závislosti na velikosti obce, města či kraje nově vydělají částku mezi 47.255 a 155.943 korunami, přičemž nejvyšší částka se týká pražského primátora.

Vnitro předkládá také tzv. systemizaci služebních míst, která podle ministra Víta Rakušana (STAN) plní programové prohlášení a zeštíhluje státní správu. Od ledna bude podle něj počítat se 75.559 služebními místy, což je o 590 méně než ke konci tohoto roku a o 851 méně meziročně. Na vnitru ubude podle Rakušana přes 200 míst, což se promítne i na výdajích na platy.

Kabinet má na programu také trojici nařízení, která se týkají náhrad za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících. Od ledna by se měly zvýšit o 5,1 procenta. Negativní postoj vláda patrně zaujme k návrhu lídra opozičního hnutí ANO Andreje Babiše na zavedení jednokolových voleb do Senátu. Zabývat se bude i dalším fungováním projektu Chytré karantény či návrhem na jmenování 35 nových soudců.