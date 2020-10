Vláda projedná prodloužení Antiviru pro firmy s omezenou výrobou

Praha - Vláda se chystá v pondělí rozhodovat o případném pokračování podpory z programu Antivirus pro firmy, které musely kvůli výpadku poptávky či surovin omezit výrobu a služby. Jednat bude o příspěvku B, který dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29.000 korun superhrubé mzdy. Zatím ho má stát poskytovat do konce října. Odboráři a zaměstnavatelé opakovaně žádali, aby se program Antivirus prodloužil aspoň do konce roku.

Česko je letos kvůli šíření koronaviru už podruhé v nouzovém stavu. Na jaře trval od 12. března do 17. května. Teď ho vláda vyhlásila 5. října na 30 dní. Nařídila zavřít řadu obchodů, služeb, kulturních, sportovních a rekreačních zařízení. Restaurace mohou mít do 20:00 jen výdejové okénko. Zástupci podnikatelů i odboráři poukazovali na to, že se do potíží dostávají nejen uzavřené podniky, ale i jejich dodavatelé či odběratelé.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ve středu po oznámení dalších omezení na tiskové konferenci řekl, že vláda bude o podpoře z programu Antivirus pro firmy s omezenou výrobou a službami kvůli výpadku poptávky či surovin jednat v pondělí. "Ihned po vládě představíme na základě diskuse se všemi podnikatelskými svazy, odbory a všemi sociálními partnery, jaká bude finální podoba Antiviru B," řekl vicepremiér.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že pokud by se měl příspěvek B dál vyplácet, měl by se upravit. Zmínila stanovení podmínek pro jeho získání či změnu jeho výše. Vyjádřila se tak ale ještě před nařízením o říjnovém uzavření provozů.

Program Antivirus, který má bránit propouštění, zavedlo ministerstvo práce na jaře. Vláda ho prodlužovala už několikrát. Končit měl na konci října. Naposledy o prodloužení kabinet jednal před dvěma týdny. Vyplácení příspěvku A protáhl do konce roku. V zavřených provozech stát proplatí celé mzdy i s odvody do 50.000 korun, pracovníkům v karanténě dorovná jako dosud 80 procent náhrady do 39.000 korun. S pokračováním příspěvku B návrh, který vláda před dvěma týdny projednávala, nepočítal. Ministerstvo práce v materiálu ale uvedlo, že je obnovení podpory B možné podle potřeby.

Na příspěvcích A a B stát od jara do 19. října firmám vyplatil 18,7 miliardy. Na mzdy v zavřených provozech a na náhrady v karanténě poskytl 6,2 miliardy a na náhrady kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu 12,5 miliardy korun.

Antivirus zahrnoval ještě podporu C, která představovala odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců. Ty si tak ponechaly 13,3 miliardy korun.

Podle původního vládního plánu měl na Antivirus od listopadu navázat dlouhodobý kurzarbeit. Koalice se ale na jeho pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Novelu o zaměstnanosti s úpravou kurzarbeitu projednává teď Sněmovna. Odboroví předáci i podnikatelé věří, že poslanci normu výrazně upraví. Už dřív to připustila i Schillerová.