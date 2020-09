Vláda projedná předpis o příspěvku k důchodům

Praha - Návrh zákona o jednorázovém příspěvku k penzím bude jediným bodem dnešního mimořádného zasedání kabinetu ANO a ČSSD. Vláda bude o předpisu připraveném ministerstvem práce a sociálních věcí jednat prostřednictvím videokonference. Senioři, lidé s invalidní a pozůstalostní penzí by měli podle koaliční dohody dostat v prosinci jednorázový příspěvek 5000 korun.

Dohodu o jednorázovém příspěvku k důchodům prezentovali minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Koalice se předtím rozcházela v představách o výši příspěvku i tom, zda by měl být vyplácen jednorázově nebo postupně.

Vládní představitelé zvažovali i zvýšení zákonné valorizace, která by měla od ledna činit v průměru 848 korun. Zvedlo by to ale výdaje nejen příští rok, ale i ve všech dalších letech. Podle Babiše se koalice rozhodla pro jednorázový příspěvek v rámci stávajícího rozpočtu, kde je pro to prostor. Vláda prosadila pro letošek kvůli koronaviru zvýšení rozpočtového schodku na 500 miliard z původních 40 miliard.

Stát by měl na příspěvky podle Babiše vydat 15 miliard korun. Starobních důchodců a důchodkyň je 2,41 milionu. Invalidní penzi pobírá asi 419.000 lidí a pozůstalostní 64.000. Opoziční politici mluví o mimořádné podpoře jako o uplácení voličů.