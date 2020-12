Vláda projedná posun v systému PES i běžnou agendu

Praha - Vláda dnes projedná návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby se Česko vrátilo ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Znamenalo by to zpřísnění opatření proti epidemii covidu-19. Obchody by i nadále ale měly zůstat otevřeny. Ministři by také měli projednat, aby plánované dobrovolné antigenní testování na covid-19 začalo místo pátku kvůli velkému zájmu lidí již ve středu.

Ke kterému dni se vláda rozhodne Česko vrátit do vyššího epidemického stupně, zatím není jasné. Vládní představitelé se ve veřejných výstupech na termínu neshodují. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že by chtěl, aby se restaurace a hotely uzavřely až koncem týdne. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mluví o uzavření od středy. Ministr Blatný bude podle serveru Seznam Zprávy navrhovat zpřísnění už od úterý. Uzavřít bude chtít restaurace, hotely i služby, napsal portál. Podle Havlíčka se vláda také bude zabývat odškodněním provozovatelů stravovacích a ubytovacích zařízení nebo otázkou otevření a pravidel provozu skiareálů.

Ministři se pravděpodobně znovu vrátí ke svému usnesení, které zakázalo prodej veškerých nápojů k okamžité konzumaci mimo vnitřní prostory provozovny. Zákaz, doprovázený zmatky spojenými s jeho formulací, vyvolal značnou kritiku. Hamáček se za něj omluvil, bude potřeba jej podle něj upravit.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce vládě předložit návrh na povolení vycházek klientům domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení. Mohli by se tak dostat i k rodině na Vánoce. Kabinet se také chystá podle Maláčové schválit návrh na zvýšení přídavků na děti. Zvednout by se měly o 26 procent, a to od dubna. Pobírat by je měly domácnosti s příjmem do trojnásobku životního minima.

Vláda má na programu i novelu nařízení vlády o použití armády k záchranným pracím. Při epidemii covidu-19 by mělo 68 vojáků v činné službě pomáhat zdravotníkům až do poloviny roku. Aktuální nařízení počítá s pomocí vojáků do konce letošního roku.

Kabinet dále projedná plán na legislativní i nelegislativní návrhy, které mají příští rok předložit ministerstva, informace o bezpečnosti v souvislosti s chystaným předsednictvím ČR v EU, ale také plán ČR navýšit kapitál v Mezinárodní finanční korporaci (IFC).

Pro bezpředmětnost zřejmě vláda odmítne obě opoziční předlohy, které by drobným podnikatelům umožnily současně čerpat tzv. kompenzační bonus a podpory z programů Antivirus. Neutrální stanovisko asi zaujme k návrhu Pirátů a STAN, který má zavést povinnost vlády pořizovat ze svých schůzí zápisy a zveřejňovat je i na internetu.

Novelu, která upravuje sestavování některých krizových plánů a posiluje roli ministerstva obrany při nevojenských mimořádných situacích, vláda asi odmítne. Asi neutrálně se vláda postaví k senátnímu návrhu, aby byl 24. červen uzákoněn jako Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace.