Praha - Vláda dnes bude jednat o sloučení poplatků za krátkodobé ubytování do jednoho poplatku. Dále kabinet projedná jmenování Jana Sixty státním tajemníkem na ministerstvu zemědělství a seznámí se s výroční zprávou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) za loňský rok. Ministři se také budou zabývat možností financování dopravní infrastruktury ČR z peněz Evropské investiční banky.

Novela zákona o místních poplatcích počítá s tím, že poplatek z ubytovacích kapacit, rekreační a lázeňský poplatek by se měl sloučit do jednoho poplatku. Tomu by podléhal krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem normy podle ministerstva financí je, aby nebyly zvýhodňovány osoby podnikající například přes Airbnb.

Maximální sazbu navrhuje MF od nabytí účinnosti novely v lednu 2020 na 21 Kč za den, od roku 2021 by měl poplatek stoupnout na 50 Kč za den. Obce mohou ale zavést nižší poplatek.

Sixta by se měl na základě rozhodnutí vlády stát státním tajemníkem na ministerstvu zemědělství od 15. září. V současnosti je státním tajemníkem na ministerstvu financí. Bývalý tajemník na ministerstvu zemědělství Jiří Bakalík požádal o uvolnění z funkce, vláda mu v srpnu vyhověla. Spolu s tím by měl kabinet schválit výběrové řízení na místo státního tajemníka na ministerstvu financí s nástupem od 15. října.

Podle dalšího materiálu by měla ČR využít pro financování dopravních staveb v příštích šesti letech až 82 miliard korun z úvěru od Evropské investiční banky. Peníze mají nahradit snižující se zdroje financí na dopravní stavby, které pro období od roku 2019 do roku 2027 vyčíslilo ministerstvo dopravy. Podle úřadu jsou podmínky úvěru výhodnější než v případě běžných půjček.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podle výroční zprávy loni podpořil úvěry v celkovém objemu přes 9,1 miliardy korun. Celková částka přislíbených podpor loni dosáhla 1,5 miliardy, meziročně o pětinu víc, skutečně vyplaceno bylo více než 1,32 miliardy korun.