Vláda projedná pomoc vojáků při předsednictví či jmenování profesorů

Praha - Povolání vojáků a příslušníků celní správy k plnění policejních úkolů v době českého předsednictví v EU projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři patrně odmítnou novelu opozičního ANO k zákonu o střetu zájmů, zabývat se budou i návrhem na jmenování profesorů. Nad oznámený program patrně ministři projednají i opatření související s válkou na Ukrajině. Jednání se vzhledem k obstrukcím opozice ve Sněmovně bude konat v sídle dolní komory od 10:00.

Návrh ministerstva vnitra má zajistit, aby při předsednictví v druhé polovině roku nebylo v ohrožení plnění běžných úkolů policie. Předpis počítá s pomocí až 120 vojáků a 30 celníků. Nejvýše stovka vojáků by měla být k dispozici pro řízení vozidel, deset by sloužilo jako psovodi, dalších deset by zajistilo pyrotechnické prohlídky a ochranu významných objektů. S tou by pomáhali i celníci.

Vláda probere i návrh na jmenování 84 nových profesorů, po schválení vládou o jmenování rozhodne prezident Miloš Zeman. Projedná také novelu o spolupráci ČR s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), podle které by mělo ministerstvo financí mít pouze v rámci spolupráce s OLAF pravomoc vyžádat si od bank a družstevních záložen výpis transakcí a získávat také informace v centrální evidenci účtů.

Zřejmě nesouhlasné stanovisko zaujme vláda k úpravám zákona o střetu zájmů, jak je předložili poslanci opozičního ANO. Zabývat se bude i návrhem nařízení, který zakazuje používat v hračkách některé chemické látky či rozšiřuje seznam alergenních vonných látek, o jejichž přítomnosti v hračce musí výrobce informovat.

Kabinet se vrátí k novele zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou přijímá kvůli evropské směrnici o otevřených datech. V minulém volebním období ji Sněmovna nestihla schválit, nový kabinet ji pošle poslancům v částečně pozměněné podobě. Vláda projedná i odvolání státního tajemníka ministerstva životního prostředí Jana Landy, který odchází na vlastní žádost.

Vláda ve středu jedná obvykle od 10:00. Pokud zasedá Sněmovna, ministři se scházejí půl hodiny po konci jednání poslanců. Vzhledem k obstrukcím opozice však premiér Petr Fiala (ODS) tentokrát přesunul jednání kabinetu do Sněmovny s tím, že začne v 10:00. Podobně postupovala vláda při obstrukcích už v minulosti.