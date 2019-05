Vláda projedná pokutu za dvojí kvalitu potravin

Praha - Zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu v ČR a v jiných evropských zemích, probere v pondělí vláda. Za porušení novinky v novele zákona o potravinách by podle návrhu ministerstva zemědělství by měla hrozit pokuta až 50 milionů korun. Novinka by měla také zvětšit pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) či rozšířít možnost označit potravinu za českou.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že stát také předloží novelu zákona, kterou by zakázal prodej veškerého zboží nabízeného v různých zemích v různé kvalitě a ve stejném obalu.

Návrh novely mimo jiné zmírní přísnost definice české potraviny. Tu do zákona prosadil exministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v rámci ČR tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků," uvádí důvodová zpráva k návrhu. U masa naopak návrh novely zpřísňuje možnost označování za produkt český jen na případy, kdy je poražené zvíře narozené a odchované v ČR.

Zaměstnanci SZPI budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Teď to při běžném kontrolním nákupu dělají podle zákona o kontrole. "S rozšířením způsobů uvádění výrobků na trh, u kterých je potřeba provádět kontrolní úkony, aniž by byl zpočátku kontrolní orgán identifikován (zejména prodej prostřednictvím internetu), případně s rozšířením některých nekalých praktik (například prodej na dálku doplňků stravy v tištěných periodicích, telemarketing), je žádoucí výslovně stanovit oprávnění inspektora zastírat svou skutečnou totožnost," uvádí ministerstvo. Podle něj je nezbytné změnu zajistit, aby měli inspektoři chráněné osobní údaje a aby kontroly nebyly mařeny.

"Důkazy získané při kontrole inspektorem jednajícím se zastřenou totožností budou plně využitelné v navazujícím řízení, které vede SZPI jako příslušný orgán pro toto řízení. Skutečnost, že inspektor jednal se zastřenou totožností, bude utajena po nezbytnou dobu, aby došlo k naplnění účelu kontroly - z hlediska kontrolované osoby je tato okolnost naprosto nepodstatná," uvádí úřad.

Novela dá možnost Státní veterinární správě kontrolovat výrobky z hmyzu, který už vládou schválená novela veterinárního zákona zařadila mezi hospodářská zvířata. Řeší také nové značení tabákových výrobků.