Vláda projedná podrobná pravidla očkování proti covidu

Praha - Po úpravách, které vyplynuly z diskuse s kraji a dalšími aktéry plánované vakcinace proti covidu-19, dnes vláda projedná metodiku očkování, jak ji připravilo ministerstvo zdravotnictví. Vláda čelí kritice, že s materiálem přišla pozdě, podle opozice není jasné kdo, kdy a kde bude moct být vakcinován. V zimních měsících ale současně výrobci neposkytnou tolik vakcíny, aby bylo možné očkovat plošně i neprioritní skupiny. Tématem se dnes bude zřejmě na svém pravidelném zasedání zabývat i Ústřední krizový štáb.

Očkováno bylo do víkendu zhruba 40.000 lidí. Až bude dost vakcíny, bude to podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) až 100.000 denně. Nyní Česko ve srovnání na 100.000 obyvatel očkuje méně než Německo (0,57) a Polsko (0,50) a více než Slovensko (0,36) a Rakousko (0,06).

Zrychlení současného tempa očkování je podle Blatného podstatou právě dokončovaného metodického pokynu. Nyní se očkuje zejména v nemocnicích, kde vakcínu dostávají zdravotníci nebo záchranáři, a v domovech pro seniory. V připomínkách ministerstvo řešilo požadavky různých skupin na prioritní očkování, řada dalších připomínek se podle Blatného týkala ekonomické oblasti, zejména provozu velkokapacitních center, nebo IT.

Hejtmani v úterý zveřejnili výhrady k centrálnímu registračnímu systému očkování. Některé kraje zatím od vlády nedostaly přístupové klíče do systému, nebo se jim s nimi nepodařilo přihlásit. Podle hejtmanů dává metodika očkování krajům značnou volnost v tom, koho při vakcinaci upřednostní. Systém se má otevřít v pátek pro lidi starší 80 let.

Inspiraci pro organizaci vakcinace Česko hledá i v Izraeli, který už naočkoval asi pětinu populace. Z jednání mezi českými a izraelskými experty vyplynulo, že by pomohlo více elektronizace a zvát k očkování by lidi mohly zdravotní pojišťovny. Bude také nutné vyřešit problematiku zbývajících rozmražených dávek lidí, kteří k vakcinaci do centra nedorazí. Pomoci by mohly i sociální sítě.