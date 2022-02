Vláda projedná platby za státní pojištěnce či omezení proplácení PCR testů

Praha - Snížení platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění nebo plán na omezení proplácení preventivních PCR testů na covid-19 by na dnešním zasedání měla projednat vláda Petra Fialy (ODS). Ministři se budou zabývat i situací na Ukrajině, kvůli které dnes zasedne Bezpečnostní rada státu (BRS). BRS i vláda by měly podle Radiožurnálu projednat i zadání tendru na stavbu nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany.

Stát platí pojistné například za děti, seniory a nezaměstnané. Minulá vláda loni rozhodla o navýšení plateb o 200 korun na 1967 korun za osobu měsíčně. Od července by se měla podle Fialovy vlády částka snížit na 1567 korun, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. Pro státní rozpočet to má do konce roku znamenat úsporu asi 14 miliard korun.

Vláda bude debatovat také o záměru ukončit od března proplácení PCR testů ze zdravotního pojištění. Tyto testy lidé využívají například kvůli prevenci či při cestování. Bezplatné by zůstaly jen testy na základě žádanky od lékaře či hygienické stanice. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden uvedl, že bude s pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.

Na programu vlády je i senátní novela, která má rozšířit okruh osob s nárokem na parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením. Kabinet se vrátí i k některým předpisům, jejichž projednávání nestihla dokončit minulá Sněmovna. Týká se to například novely zeměměřičského zákona nebo předlohy o podpoře nízkoemisních vozidel, která stanovuje minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a k zajišťování veřejné dopravy.