Vláda projedná plán proti domácímu a sexuálnímu násilí se sítí pomoci obětem

Praha - V Česku by se měla do konce příštího roku nastavit síť služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Přibýt by mělo krizových lůžek či míst v utajených azylových domech. V příštích letech vzniknou také centra pomoci pro znásilněné. Dostupná má být i terapie pro násilné osoby. O problematice výpadů mezi blízkými by se mělo začít víc učit také ve školách. Uzákonit se má nepřípustnost fyzických trestů u dětí. Počítá s tím navrhovaný plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí do roku 2026, který ČTK získala. Dokument se chystá ve středu schvalovat vláda.

Téměř stostránkový materiál s 25 opatřeními připravil vládní odbor rovnosti žen a mužů s výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Dokument navazuje na podobné plány a strategie z minulých let. Soustředí se na tři oblasti - prevenci, ochranu obětí a systém péče. Podle autorského týmu i přes pozitivní změny "dlouhodobě přetrvávají nedostatky" v ochraně a pomoci.

Zákonodárci teď jednají o ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy, která upravuje služby pro oběti domácího a sexuálního násilí, práci s násilnými osobami, vedení statistik či provoz krizové linky. Několik senátních výborů přijetí nedoporučilo, podle nich je úmluva ideologická a pro Česko nadbytečná. Kritici často zmiňují pojem "gender". Navrhovaný plán ratifikaci nepředjímá.

Podle plánu by mělo ministerstvo práce do konce příštího roku nastavit síť služeb pro oběti a ohrožené. Podle doporučení Rady Evropy není pomoc v Česku dostupná a potřeba by bylo až o 3000 lůžek víc. Přibýt by mělo míst v utajených azylových domech a krizových zařízeních. Posílit se má poradenství. Stanoví se i požadavky na kvalitu péče. Financování má být víceleté. V ČR neexistují ani centra pro oběti sexuálního násilí. Vzniká první. Další by se měla zřídit za dotace z EU a norských fondů. Systém jejich stálého financování se má pak nastavit do roku 2026. Stát má zajistit i provoz nonstop krizové linky, dosud ji platí norské fondy.

K prevenci má přispět posílení výuky o tématu v základních školách, sexuální výchova na středních školách a postup proti sexuálnímu obtěžování na vysokých školách. Ministerstvo vnitra má do konce příštího roku uspořádat kampaň pro mladé proti násilí mezi těmi, kteří spolu chodí. Další osvětové akce mají pak upozornit na nebezpečnost a trestnost šíření intimních snímků a nahrávek bez souhlasu vyobrazených.

Uzákonit se má nepřijatelnost fyzických trestů u dětí. Počítá se i s úpravou takzvaných asistovaných kontaktů s násilným rodičem. Do konce příštího roku připraví úřad vlády s resorty práce, vnitra a spravedlnosti také koncepci pro práci s násilníky a násilnicemi. Podpořit se má terapie a preventivní programy. Ministerstvo spravedlnosti by mělo do konce roku 2025 předložit i novelu o obětech.

Autorský tým poukazuje na to, že různé formy násilí zažívá každá třetí žena a každý čtrnáctý muž. Ve víc než polovině případů domácího násilí jsou děti. Zkušenost se znásilněním má v Česku asi desetina žen, většina ho neohlásí. Podle vládní analýzy z roku 2017 tehdy roční ztráty a výdaje na léčbu, nemocenské, vyšetřování či podporu kvůli domácímu a sexuálnímu násilí činily asi 14,5 miliardy korun.