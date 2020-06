Vláda projedná peníze na školky i přijetí půjček

Praha - Zvýšením finanční částky v programu na opravu škol a školek v malých obcích do 3000 obyvatel o 3,1 miliardy korun nebo úpravou zákona o bankách se bude dnes zabývat vláda. Kabinet bude rozhodovat také o možném přijetí půjčky od Evropské komise na podporu zaměstnanců ohrožených výpadkem ekonomické aktivity v důsledku koronaviru i půjčky od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) za zhruba osm miliard korun (300 milionů eur). Tuto půjčku by bylo možné využít i na uskutečněné nákupy zdravotnického materiálu od počátku roku.

V programu na opravu škol a školek je v současnosti 300 milionů korun, z kterých je možné financovat 34 projektů. Programu přitom vyhovělo 454 projektů. Po zvýšení sumy o 3,1 miliardy by podle ministerstva financí mělo být možné uskutečnit všechny. Peníze chce úřad vyčlenit z vládní rozpočtové rezervy.

Kabinet projedná i návrh vládního nařízení, které má lépe nastavit emisní kategorie a odpovídající emisní plakety podle aktuálního složení vozového parku v Česku. Pravděpodobně negativní stanovisko dostane poslanecký návrh STAN, podle kterého by k nároku na ošetřovné nebylo nutné potvrzení školy o jejím uzavření. Pro rozpor s rovnou daňovou a odvodovou politikou vláda zřejmě odmítne i návrh Trikolóry, podle něhož by zaměstnanci starší 60 let neodváděli ze své mzdy daň z příjmu.

Vláda má v programu i návrh statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, podle kterého by ji do budoucna vedl ministr pro místní rozvoj. Ministerstvo zahraničí pak chce posílit podporu ekonomické diplomacie, aby usnadnilo export českým firmám po odeznění pandemie koronaviru. Podpora exportu by se měla mezi roky 2021 a 2023 zvýšit z 200 na 300 milionů korun.