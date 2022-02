Vláda projedná opětovný návrh na odklad stavebního zákona

Praha - Opětovný návrh na odložení účinnosti části nového stavebního zákona projedná na dnešním zasedání vláda Petra Fialy (ODS). Ministři by se mohli zabývat i kompenzacemi pro podnikatele zasažené koronavirovými opatřeními, hovořit by mohli i o rozpočtu na letošní rok, který by však vláda ještě dnes schvalovat neměla. Kabinet má na programu i informaci o společné pracovní návštěvě ministrů zahraničí ČR, Slovenska a Rakouska na Ukrajině začátkem příštího týdne.

Novela stavebního zákona jen formálně upravuje předchozí předlohu koaličních poslanců, kterou se Sněmovna zabývala v polovině ledna. Opozice tehdy využila nepřítomnost některých koaličních zákonodárců a přerušila projednávání do 1. března. Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj je potřeba schválit změnu mimořádně naléhavá, přijetí úpravy by měl urychlit právě nový vládní návrh. "Má obdobný obsah a účel jako zmíněný poslanecký návrh zákona. Provedeny jsou pouze úpravy formálního charakteru reagující na časový posun projednávání návrhu," uvádí v návrhu MMR.

Kabinet má na programu i návrh ministerstva spravedlnosti na změnu několika předpisů kvůli unijní směrnici ohledně využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností. Zabývat se bude i operačním programem Rybářství pro roky 2021 až 2027 nebo zprávou poslancům o opatřeních, která vláda přijala ve stavu pandemické pohotovosti v druhé polovině prosince.

Ministři by se v té souvislosti mohli zabývat kompenzacemi pro podnikatele, jejichž činnost opatření narušila. Fiala minulý týden uvedl, že schvalovat je kabinet bude na dnešním nebo následujícím jednání. O náhradách ministři podle premiéra v té době ještě jednali, zabývali se například uzavřenými vánočními trhy.

Ministři by mohli diskutovat i o státním rozpočtu na letošní rok, který by měli ale definitivně schvalovat až na příštím jednání. Cílem koalice je ušetřit na výdajové straně 80 miliard korun a předpis prosadit ve Sněmovně do konce března. Rozpočtový schodek má být podle představ ministerstva financí pod 280 miliard korun, což je o zhruba sto miliard méně, než navrhovala minulá vláda Andreje Babiše (ANO).