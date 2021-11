Vláda projedná opatření proti covidu, Vojtěch chce zrušení uznávání testů

Praha - Konec používání testů jako covidového certifikátu dnes navrhne vládě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pro vstup do provozoven služeb, restaurací či na hromadné akce by tak od pondělí 22. listopadu už museli mít lidé jen potvrzení o očkování či prodělání nemoci covid-19. Vojtěch dnes bude ještě o opatřeních mluvit s AntiCovid týmem složeným ze zástupců možné budoucí vlády, tedy z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalice Pirátů se STAN.

Kabinet ANO a ČSSD o opatřeních jednal už v pondělí večer tři hodiny, na jejich podobě se však neshodl. Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že kabinet zvažuje více možností - od ukončení uznávání antigenních testů až po rakouský model, kdy se omezuje volný pohyb lidí neočkovaných proti covidu-19. Ve středu ale Babiš řekl České televizi, že se většina vlády kloní k tzv. bavorskému modelu, který ruší uznávání všech testů jako covidového certifikátu. Následně Vojtěch oznámil médiím, že vládě navrhne právě bavorský model.

Před pondělním jednáním Vojtěch avizoval, že po dohodě s AntiCovid týmem navrhne jen zrušení antigenních testů. Na jednání kabinetu však byla podle ministra debata o tom, zda by to bylo vzhledem ke stavu epidemie dost. Odborníci z AntiCovid týmu se dnes mají s Vojtěchem setkat a představit mu své návrhy opatření. Ministerstvo ale už nebude čekat na to, až se AntiCovid tým k opatřením, které navrhuje ministerstvo, vyjádří, prohlásil Vojtěch ve středu v reakci na kritiku postupu vlády v demisi od představitelů stran pravděpodobného budoucího kabinetu.

Podle středečního vyjádření kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) se na opatřeních proti covidu nejprve měly domluvit ministerstvo zdravotnictví a AntiCovid tým, a až poté změny oznámit veřejnosti. Česko si nemůže dovolit, aby se z covidu stal předmět politických střetů, uvedl.