Vláda projedná opatření proti covidu či pomoc při zdražování energií

Praha - O pomoci lidem postiženým prudkým růstem cen energií dnes bude jednat vláda Petra Fialy (ODS). Měla by veřejnosti představit řešení, na kterém se v úterý dohodli předsedové koaličních stran. Kromě toho má vláda schválit i úpravu protiepidemických opatření, jednat bude například o povinném testování zaměstnanců bez třetí dávky očkování. Měla by také rozhodnout, jak se budou v příštím roce vyvíjet platy ve veřejné sféře. Koaliční špičky o tom debatovaly v úterý, ale výsledek nesdělily. Oznámit ho chtějí až po dnešní schůzi vlády. Ani jedno z těchto témat zatím není v oficiálním programu jednání kabinetu.

Vláda by měla projednat protiepidemická opatření připravená ministerstvem zdravotnictví. Už před vánočními svátky ministr Vlastimil Válek (TOP 09) avizoval, že by před koncem roku měla být dostupná data z Velké Británie a Dánska ohledně dopadů nákazy omikronem do nemocnic. Podle nich chce předložit variantní možnosti opatření. Podle televize CNN Prima News by mělo jít například o povinné testování zaměstnanců, kteří nemají třetí dávku očkování.

Probírat by se také mohla úprava karantén a izolací v souvislosti s šířením omikronu. Například v USA odborníci doporučují zkrátit izolaci na pět dní z dosavadních deseti, protože po nakažení jsou lidé nejvíc infekční. V Česku se kvůli deltě izolace prodloužila z deseti na současných 14 dní.

Diskutovat by se mělo také o dalších opatřeních pro školy nebo využívání PCR testů. Ministři školství a zdravotnictví mluvili již dříve o takzvané metodě test-to-stay. Ve třídě, kde se objeví pozitivní žák, nenastupují děti do karantény, ale testují se dál antigenními testy každý den. I nákup antigenních samotestů by měl být bodem jednání. Ministerstvo školství navrhuje, že se jich pořídí 14 milionů.

Vláda chce představit soubor opatření na pomoc lidem postiženým výrazným růstem cen energií. Přislíbil to v úterý večer premiér Fiala na sociálních sítích. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že vládní koalice pracuje na novelizaci zákona o státní sociální podpoře. Před úterním jednáním koaličních lídrů uvedl, že většinu standardních případů navýšení cen energií by měla pokrýt upravená výše příspěvku na bydlení. U extrémních výkyvů by měla občanům pomoci úprava dávek mimořádné okamžité pomoci.

Tématem by měla být i otázka růstu platů. Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou od ledna přidáno 1400 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dal už dříve najevo, že s tím nesouhlasí, podle něho by zvýšení platů nemělo být plošné. Jurečka v úterý uvedl, že k hledání úspor v rozpočtu můžou pomoci právě změny v navyšování platů. "Případná změna parametrů může být jednou z cest, jakým způsobem dokázat snižovat deficit státního rozpočtu a už ho nezvyšovat,“ řekl.