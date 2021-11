Vláda projedná omezení velkých akcí a noční uzavření restaurací

Praha - Vláda kvůli zhoršování epidemie covidu-19 odpoledne projedná například možnost zrušení vánočních trhů nebo uzavření restaurací, klubů a barů v nočních hodinách. Chce také omezit akce nad 1000 návštěvníků. Přísnější protiepidemická opatření vyžadují nouzový stav, který zřejmě vláda také vyhlásí. Informaci serveru SeznamZprávy ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Podle informací ČTK se očekává, že vláda s téměř okamžitou platností vyhlásí nouzový stav a brzy poté začnou platit i opatření na něj navázaná. Ještě před jednáním kabinetu zasedne v 11:30 vládní rada pro zdravotní rizika.

S opatřeními ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes ráno seznámil zástupce AntiCovid týmu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), která společně s Piráty a Starosty a nezávislými vytváří novou vládu. Vojtěch to uvedl na twitteru. "Cílem je zásadní brzdění epidemie. Musíme předejít zahlcení nemocnic. Ještě ta opatření probereme na Radě vlády pro zdravotní rizika," napsal. Detaily chce oznámit až po jednání vlády.

Člen AntiCovid týmu a lidovecký poslanec Tom Philipp se před jednáním na twitteru vymezil proti záměru vlády zavést povinné očkování. "Nyní úplná zbytečnost! Máme tu několik milionů lidi s nárokem na třetí dávku, která by jim zvýšila během deseti dnů obranyschopnost proti covidu," napsal.

Předseda STAN Vít Rakušan dnes novinářům řekl, že z konzultací s hejtmany vyplývá, že nouzový stav jako instrument není nyní tím, co by potřebovali pro efektivní výkon a krizový management ve svých regionech. Podle místopředsedy hnutí Petra Gazdíka by vláda musela podrobně zdůvodnit, k čemu je nouzový stav potřeba.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu zpřísnění opatření k omezení kontaktů avizoval, podle něj ale nepůjde o celkovou uzávěru, takzvaný lockdown. Původně je měla vláda projednávat v pátek, ve středu večer ale termín jednání přesunula na dnešní odpoledne.

Počty nových případů výrazně stoupají od začátku listopadu. Ve středu testy potvrdily přes 18.000 pozitivních případů, což je v daný pracovní den nejvíc od začátku epidemie. Úterních téměř 26.000 případů byl vůbec nejvyšší denní počet.

V nemocnicích je podle posledních údajů 5886 lidí s prokázanou koronavirovou nákazou. Počet pacientů v těžkém stavu se blíží 850. Maximální počty letos v březnu byly 9500 hospitalizovaných a 2000 lidí na jednotkách intenzivní péče. Podle odborníků se aktuální rekordní počty nakažených v nemocnicích projeví zhruba za dva týdny.