Vláda projedná odměny pro zdravotníky či posunutí přiznání daní

Praha - Vyplacení odměn pro zdravotníky v nemocnicích, prodloužení termínu pro daňová přiznání či prominutí DPH na respirátory má dnes projednat vláda. Na programu jsou dále strategie řešící rovnost mužů a žen, budoucnost dopravy či policie nebo stanoviska ministerstev ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by měla vládě předložit dvě daňové úpravy. Ministerstvo financí plánuje o měsíc prodloužit termín pro podání daňového přiznání. V papírové podobě ho tak bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi až do 1. června. Další prodloužení ministerstvo chystá i v případě nulové sazby DPH na respirátory třídy FFP2, případně vyšší nebo srovnatelné úrovně. Opatření, kterým chtěla vláda podpořit snížení cen ochranných pomůcek, by měla trvat další dva měsíce navíc až do 3. června.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) plánuje předložit návrh na vyplacení odměn pro zdravotníky v nemocnicích, které jim ministerstvo přislíbilo za jejich pracovní nasazení. Peníze by měli dostat v květnové výplatě. Loni zdravotníci v nemocnicích obdrželi za jarní měsíce navíc 75.000 korun hrubého.

Na řádném programu kabinetu jsou mimo jiné strategie rovnosti žen a mužů do roku 2030, dopravní politika a koncepce rozvoje policie do roku 2027 nebo vyhodnocení naplňování státní energetické koncepce ČR.

Ministři projednají také nařízení vlády, které snižuje limity pro hliník v materiálech pro hračky a zavádí speciální limity pro formaldehyd u hraček určených pro děti do tří let nebo určených k vkládání do úst. Na programu je i řada stanovisek ministerstev ke kontrolním závěrům NKÚ a informací resortů ohledně toho, jak plní opatření, která kvůli závěrům NKÚ přijaly.