Vláda projedná odklad splátek úvěrů či plateb nájmů

Praha - Dnes odpoledne se sejde vláda k jednání o dalších opatřeních pro řešení epidemie koronaviru a jejích ekonomických následků. Ministři by měli jednat o plošném odložení hypoték a úvěrů a o odkladu nájmů. Zabývat se budou i návrhem na prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 12. dubna.

Ministerstvo financí chce předložit návrh zákona, na základě kterého by lidé i firmy mohli žádat odklad o splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů až na půl roku. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by na zapojení do moratoria měl mít nárok každý, kdo o to požádá. Opatření by mělo být bez poplatků.

Ministerstvo průmyslu předloží návrh, na základě kterého budou moct podnikatelé, kteří museli kvůli nařízení vlády uzavřít provoz, požádat o odklad nájemného až o šest měsíců. Dlužné nájemné by spláceli v dalším období.

Kabinet také projedná návrh na prodloužení nouzového stavu. Takové opatření by následně musela schválit Sněmovna, zabývat by se tím měla v příštím týdnu.