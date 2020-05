Vláda projedná odklad EET nebo posílení pravomocí MZd

Praha - Další odklad elektronické evidence tržeb (EET), novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by umožnila pokračování některých opatření proti koronaviru i po konci nouzového stavu, dnes projedná vláda. Dále vláda projedná návrh na dotování nájmu postiženým podnikatelům. Ministři se budou zabývat i dalšími protiepidemickými opatřeními, ale také běžnou agendou, například návrhem na zahraniční mise armády v příštích dvou letech, novelou zákona o platebním styku nebo úpravou zákona o ekologickém zemědělství.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli připustil, že EET by se mohla odložit až do konce roku. Následně ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že odklad EET bude vláda schvalovat již v pondělí a v úterý by jej měla schválit Sněmovna ve stavu legislativní nouze. Zatím Sněmovna schválila pozastavení celé EET na dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Nouzový stav je schválen do 17. května.

Kabinet ve čtvrtek po souhlasu Sněmovny prodloužil nouzový stav do 17. května, jeho plán rozvolňování opatření má ale trvat přinejmenším do 25. května. Novela zákona o veřejném zdraví by měla dát ministerstvu zdravotnictví možnost omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) navrhne, aby stát podnikatelům postiženým dopady koronaviru a nařízeními vlády uhradil polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Dalších 30 procent by měl uhradit pronajímatel a 20 procent nájemce.

Hlavními místy zahraničního působení českých vojáků by i v příštích dvou letech měly být Afghánistán, Mali či Pobaltí, vyplývá z návrhu ministerstva obrany. Novela zákona o ekologickém zemědělství by měla mimo jiné zdvojnásobit na dva miliony korun maximální možnou pokutu za klamavé označování potravin jako z ekologického zemědělství.

Kabinet projedná i návrh, aby se ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či zařízením sociálních služeb zvýšilo ze 424 na 500 korun na den. Vyšší částka by se vyplácela za duben. Ministři by se měli také zabývat dalším příspěvkem na kurzarbeit pro firmy, kterým poklesly tržby nejméně o 30 procent. Nový "režim C" by měl být nejspíš pro podniky, které i přes omezení dál fungují.

Ministerstvo zdravotnictví dnes také představí společný projekt se Státním zdravotním ústavem, Ústavem hematologie a krevní transfúze a Institutem klinické a experimentální medicíny zaměřený na vývoj vakcíny proti covidu-19.