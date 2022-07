Vláda projedná ochranu slovenského vzdušného prostoru, zasedne i s hejtmany

Praha - Informaci o zajišťování ochrany slovenského vzdušného prostoru českými stíhacími letouny projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet má na programu i několik poslaneckých novel, ke kterým by měl většinou zaujmout negativní stanovisko. Zasedání bude předcházet schůzka ministrů s hejtmany, týkat by se měla krajských asistenčních center na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny či školství.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) může Slovensko od září počítat s pomocí s ochranou vzdušného prostoru, o kterou v červnu požádal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Do projektu se zapojí také Poláci, Bratislava bude podle slovenského premiéra Eduarda Hegera pomoc potřebovat minimálně rok. Slovensko si před čtyřmi lety objednalo od USA 14 stíhaček F-16. Původně se počítalo, že první stroje dostane letos a zbytek o rok později, nakonec tomu tak bude podle dostupných informací až za dva roky.

Negativně by se měla podle návrhů stanovisek vláda postavit k novele zákona o zástupcích státu v obchodních korporacích od poslanců SPD, k předloze ANO o asistenčních a vodicích psech i návrhu téhož hnutí na regulaci používání nikotinových sáčků. K další novele ANO, jejímž smyslem je zakázat prodej téhož zboží lidem pod 18 let, se ministři postaví pravděpodobně neutrálně.

V souvislosti s covidem-19 je na programu návrh ministerstva na další postup při využití darů pro řešení epidemie obdržených v rámci humanitární pomoci od NATO a USA, ale i informace stejného úřadu o darování očkovacích látek. Ministr průmyslu a předseda státních hmotných rezerv pak předkládají materiál, na základě kterého by se měly aktualizovat struktura a objem rezerv vytvořených kvůli covidu.

S hejtmany by měli ministři jednat o pokračování provozu asistenčních center pro uprchlíky, o školství či financování sociálních služeb. Předsedové koaličních stran se v úterý shodli, že poskytovatelé sociálních služeb si dodatečně rozdělí 3,2 miliardy korun. Kraje žádaly doplacení 4,4 miliardy korun. Poskytovatelé péče poukazovali na to, že bez další částky budou muset služby omezit.