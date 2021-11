Vláda projedná obnovení podpory firmám omezeným opatřeními

Praha - Vláda dnes zváží, zda kvůli dopadům epidemie covidu-19 na české hospodářství obnoví podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí část programu Antivirus. Firmy s omezením výroby a služeb by mohly znovu dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29.000 korun. Odbory a zaměstnavatelé obnovení příspěvku už dřív požadovali. Podle evropských pravidel je možné podporu firmám poskytovat do konce června příštího roku. Zatím se z Antiviru vyplatilo přes 50 miliard korun. Kabinet bude od 14:00 jednat formou videokonference.

Počty nových případů nákazy koronavirem jsou v Česku v posledních týdnu rekordní. V nemocnicích přibývá pacientů, a to hlavně neočkovaných. Babišova vláda v demisi vyhlásila od 26. listopadu na 30 dní nouzový stav, platí některé zákazy a omezení. Podnikatelé si stěžují na pokles tržeb. Kabinet v demisi se v týdnu shodl na tom, že vedle dalších kompenzací obnoví i vyplácení příspěvku B z programu Antivirus.

Aktuální epidemickou situaci a naplňování opatření proti jejímu šíření dnes dopoledne projedná Ústřední krizový štáb.