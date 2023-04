Vláda projedná novely zákonů o zaměstnanosti a státním podniku

Praha - Novelu zákona o zaměstnanosti, podle které by mimo jiné už pracovní agentury nemusely mít povinné pojištění pro případ úpadku, projedná na dnešním zasedání vláda. Na programu jsou i změna zákona o státním podniku, úprava ve složení Legislativní rady státu nebo několik darů ve prospěch mezinárodních organizací, zahraničních zemí za péči o české válečné hroby či Ukrajiny kvůli zajištění výcviku tamních dopravních pilotů v Česku.

Úpravy zákona o zaměstnanosti, které připravilo ministerstvo práce, by měly například přinést také novou definici nelegální práce. Pracovní agentury by pak už nemusely mít povinné pojištění pro případ úpadku. Při platební neschopnosti by výdělky agenturním pracovníkům stejně jako zaměstnancům firem poskytl stát.

Ministerstvo financí předkládá Státní závěrečný účet za minulý rok, navrhuje v něm uhradit schodek loňského rozpočtu zvýšením státního dluhu o 345 miliard korun a snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o 15,4 miliardy korun. Stát loni hospodařil se schodkem 360,4 miliardy korun, výsledek byl o 14,6 miliardy lepší, než předpokládal zákon o státním rozpočtu.

Na programu vlády je i Konvergenční program, což je základní dokument země pro přijetí eura. Každoročně popisuje rozpočtovou strategii vlády a plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech. Kabinet projedná i chystanou pracovní návštěvu ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) ve Spojených státech.