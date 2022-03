Vláda projedná novelu o významné tržní síle, se zavedením úprav má zpoždění

Praha - Vláda by měla na středečním jednání projednat návrh novely zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. V legislativě je nutné zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady EU z dubna 2019. Členské státy měly předpisy přijmout do konce května loňského roku, platit měly začít nejpozději od 1. listopadu. Kvůli nedodržení termínu Evropská komise zahájila vůči ČR řízení o porušení smlouvy o EU. Vyplývá to z předkládací zprávy.

Cílem evropské směrnice je podle ministerstev zemědělství a průmyslu a obchodu, které společně kabinetu návrh novely předloží, co nejvyšší sjednocení předpisů členských států týkajících se nekalých obchodních praktik v zemědělském a potravinovém řetězci. Z důvodu zpoždění zavedení úprav resorty navrhují, aby Sněmovna novelu schválila v prvním čtení.

Změny se týkají uzavírání dodavatelských smluv a vymezení nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků. Novela dále upravuje základní náležitosti smlouvy mezi dodavatele a odběratelem s významnou tržní silou, upřesňuje základní pojmy zákona nebo mění způsob určení ročního obratu dodavatele a odběratele.

V návrhu podle vládních materiálů přetrvávají výhrady Agrární komory ČR. Ta požadovala, aby legislativa řešila také odběr za podnákladové ceny. "Předkladatelé však zastávají stanovisko, že problematika cenové regulace do zákona o významné tržní síle nepatří, a proto nebyla zahrnuta do předkládané novely," uvedla ministerstva ve zprávě na vládu.

Významná tržní síla je takové postavení odběratele, v jehož důsledku si může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům při nákupu potravin. Významnou tržní sílu má podle zákona například odběratel, jehož roční obrat přesahuje dva miliony eur (asi 51,2 mil. Kč) vůči dodavateli se stejným ročním obratem.

Za zneužití významné tržní síly zákon považuje nevyvážené smlouvy, vyžadování plateb za přijetí potravin do prodeje nebo různé typy diskriminace dodavatelů. Dozor nad dodržováním zákona má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.