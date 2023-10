Vláda projedná novelu o ochraně dětí s úpravami pravidel pro pěstouny

Praha - Takzvané kojenecké ústavy by se měly v Česku do konce příštího roku zrušit. O děti do tří let by se měli postarat pěstouni. Navýšit by se mohl státní příspěvek pro organizace na doprovázení pěstounské rodiny. Z nynějších 59.000 korun na rok by u dlouhodobých pěstounů vzrostl na 66.000 korun a u přechodných pěstounů na 72.000 korun. Počítá s tím novela o ochraně dětí, kterou by měla ve středu projednávat vláda. Dva kraje a odboráři s rušením kojeneckých ústavů nesouhlasí. Ministerstvo financí pak odmítá nové výdaje.

Novelu o ochraně dětí ministerstvo práce předložilo začátkem února. Koncem září ji ještě upravilo poté, co se podařilo odstranit některé výhrady. Další rozpory ale zůstávají. O podobě normy tak rozhodne kabinet. Podle plánu by zákon měl začít platit od ledna příštího roku. Ustanovení by se do praxe zaváděla postupně, poslední až od roku 2028.

Novela upřesňuje rušení dětských domovů pro děti do tří let. Tyto kojenecké ústavy fungují jako zdravotnická zařízení. Provoz by měly ukončit příští rok 31. prosince. Budou se ale moci přeměnit a dál poskytovat zdravotní péči. Autoři návrhu poukazují na to, že v posledních letech malých dětí v kojeneckých ústavech ubývalo. Naopak tam ale rostl počet předškoláků a školáků. Zařízení tak přestala plnit svůj původní účel, podotklo ministerstvo v podkladech k zákonu.

Podle návrhu by se měla upravit i pravidla pro klokánky a podobné dětské azylové domy. Děti do tří let by v nich nejspíš mohly pobývat nejvýš měsíc. Rychleji by se tak měla řešit situace v jejich vlastní rodině, nebo by se pro ně měli najít pěstouni. Úřady či organizace mají teď na doprovázení, poradenství a další odbornou podporu pěstounské rodiny na rok 54.900 korun. Resort práce navrhuje částku u dlouhodobých pěstounů zvednout na 66.000 korun a u přechodných na 72.000 korun. Asociace Dítě a rodina spočítala, že při dobré praxi by se měl pracovník starat o 16 rodin a na pokrytí nákladů by bylo potřeba na rok 86.000 korun.

Novela upravuje také evidenci pěstounů, činnost úřadů a sociálních pracovníků, zprostředkování péče i vyplácení příspěvků. Dlouhodobí pěstouni by v budoucnu měli odměnu od státu dostávat jen tehdy, pokud by měli uzavřenou dohodu o výkonu péče. Tu by k získání příspěvků měli mít i příbuzní pěstouni. Stejná pravidla jako pro ně by nově platila i pro lidi, kteří mají dítě ve svěřenectví. V něm je zhruba 4500 dětí. Ty by také měly mít nárok na příspěvek na své potřeby či na zaopatřovací příspěvek jako děti pěstounů.

Na změny by byla potřeba asi miliarda korun ročně. Podle ministerstva práce by ale díky posílení pěstounství současně klesly státu výdaje na péči v zařízeních. Úspory po zrušení kojeneckých ústavů by pak měly činit 780 milionů korun ročně, uvedl resort.

Ministerstvo financí nové výdaje odmítá. S rušením kojeneckých ústavů nesouhlasí podle podkladů Karlovarský a Ústecký kraj i Českomoravská konfederace odborových svazů. Praha pak požaduje, aby malé děti mohly v klokáncích zůstat až tři měsíce.