Vláda projedná novelu o kyberbezpečnosti

Praha - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve středu vládě opětovně předloží novelu zákona o kybernetické bezpečnosti, podle které by se měl stát tzv. vnitrostátním orgánem certifikace v dané oblasti. Kabinet by měl poslancům navrhnout, aby novelu projednali ve zrychleném režimu, protože lhůta pro převedení příslušných unijních předpisů do českého práva vypršela loni v červnu.

Novela má do českého práva zanést pravidla z unijního aktu o kybernetické bezpečnosti, který posílil pozici Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Předpis již schválil kabinet ANO a ČSSD v listopadu 2020, Sněmovna ho ale do konce svého funkčního období neprojednala. Novelu je tak nutné projednat od počátku v nynější Sněmovně.

Kvůli tomu, že lhůta na adaptaci unijního aktu o kyberbezpečnosti do českého právního řádu uplynula 28. června 2021, nemusel předpis na základě výjimky bývalé ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) podstoupit meziresortní připomínkové řízení. Ve Sněmovně by měla vláda Petra Fialy (ODS) požádat o to, aby poslanci s novelou vyslovili souhlas rovnou v prvním čtení.

NÚKIB se má podle předlohy stát tzv. vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti. Úprava související s unijní legislativou si vyžádala vznik dvou pracovních míst, který kabinet schvaloval už v srpnu 2020. "Nebudou již tedy samostatně požadovány v souvislosti s přijetím předkládaného návrhu zákona," stojí v návrhu.

Nová podoba aktu o kyberbezpečnosti počítá s výrazným posílením prostředků a pravomocí agentury ENISA a také s vytvořením celoevropského certifikačního rámce, který má umožnit uživatelům jasně určit, jaké produkty a služby jsou po kybernetické stránce bezpečné.