Vláda projedná nouzový stav i změny v systému PES

Praha - Vláda projedná další návrh na prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 a pravděpodobně jej schválí. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měl nouzový stav prodloužit o dalších 30 dní, tedy do 21. února. Ministři by měli projednat i změny v systému opatření podle protiepidemického systému PES. Zřejmě povolí prodej některého zboží, které je v aktuálním pátém stupni protiepidemického systému (PES).

Babiš v neděli oznámil, že od úterý se v případě vládního souhlasu otevřou papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem. Další úpravu opatření proti šíření koronaviru zatím premiér nepředpokládá s ohledem na vysoký počet hospitalizovaných. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl v televizi Prima řekl, že o přesunu do čtvrtého stupně PES by vláda jednala případně ve středu, pokud se trend snižujícího se počtu nakažených udrží.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října, aktuálně platí do pátku 22. ledna. Sněmovna jej naposledy prodloužila 22. prosince, kdy schválila vládou požadovaných 30 dní. O nové vládní žádosti by poslanci mohli rozhodnout 21. ledna.

Kabinet má na programu návrh zákona o vzniku panevropského osobního penzijního produktu. Ten by měl být další daňově podporovanou alternativou spoření na důchod, což vyžaduje směrnice EU.