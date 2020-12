Vláda projedná nouzový stav, Hamáček dnes zpřísnění neočekává - video

Vláda dnes zřejmě schválí žádost Sněmovně o souhlas s prodloužením nouzového stavu, který vyprší k 12. prosinci. Kabinet bude také posuzovat zhoršení epidemického skóre, které v neděli po třinácti dnech stouplo z 57 na 64 bodů. To odpovídá vyššímu než nyní platnému třetímu stupni rizika. Vicepremiér Jan Hamáček neočekává, že dnes kabinet zpřísní opatření proti šíření koronaviru.

Vicepremiér dnes na tiskové konferenci řekl, že pokud by ale statistiky dál měly stoupající tendenci, musela by vláda k úpravám přistoupit. Denní nárůsty zjištěných nákaz covidem-19 ve srovnání s předchozími týdny klesaly od konce října, trend se otočil ve čtvrtek. Hamáček to ale nepřipisuje čtvrtečnímu přechodu ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemického systému PES.

Hamáček řekl, že čtvrteční rozvolnění platí zatím příliš krátce na to, aby ovlivnilo statistiky epidemie. "Pokud to roste, je to reakce na něco před deseti nebo 14 dny. Může to souviset s tím, že jsme poslední dny ve čtvrtém stupni zaznamenávali, že očekávání bylo velké a dodržování opatření nebylo stoprocentní," uvedl.

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES je druhý den na 64 bodech, což odpovídá přísnějšímu čtvrtému stupni pohotovosti. "PES jasně říká, že pokud koeficient je tři dny ve vyšším stupni, vláda rozhodne a přijme opatření. Nikde ale není specifikováno, že to musí být čtvrtý den," konstatoval Hamáček.

Kabinet bude dnes o věci diskutovat, řekl Hamáček. Nemyslí si však, že vláda opatření dnes rovnou zpřísní. "Dneska žádné rozhodnutí v tomto směru neočekávám," uvedl. Pokud bude trend pokračovat, musela by vláda k úpravám přistoupit, doplnil. Kabinet by se podle něj měl chovat předvídatelně a o případném zpřísnění dát lidem včas vědět. Odmítl ale sdělit, kolik dní předem by kabinet o úpravách opatření rozhodl.

Za jediný způsob, jak epidemii vyřešit, pokládá očkování. "Pokud nechceme žít v tomto podivném světě, kdy budeme sledovat skóre PES," řekl Hamáček. Vakcinace, o které bude dnes jednat vláda, je podle Hamáčka projektem celosvětového významu. "Priorita je řádně připravit vakcinační strategii a trpělivě vysvětlovat občanům, že je to jediná cesta," uvedl.

Vláda projedná nouzový stav a situaci s covidem

Vláda dnes zřejmě schválí žádost Sněmovně o souhlas s prodloužením nouzového stavu, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) chce opět prodloužení o 30 dní. Poslanci zatím vždy souhlasili pouze se zkráceným termínem. Poslední prodloužení nouzového stavu, který umožňuje státu vydávat nařízení proti šíření koronaviru, vyprší k 12. prosinci. Kabinet bude také posuzovat zhoršení epidemického skóre, které v neděli po třinácti dnech stouplo z 57 na 64 bodů. To odpovídá vyššímu než nyní platnému třetímu stupni rizika.

Vláda probere očkovací strategii pro vybrané skupiny obyvatel. Projedná možnosti, jak by měl stát občany motivovat k testování a dodržování pravidel karantény, a to včetně možnosti náhrady ušlé mzdy v plné výši. Zabývat se bude i tím, jak přimět firmy k testování zaměstnanců. Podle hejtmanů vláda posoudí zavedení povinnosti pro sociální zařízení testovat návštěvy klientů.

Projednat by měla vláda také pravidelné antigenní testování pro amatérský sport, což by vedlo ke zmírnění opatření pro neprofesionální sportovce. Ti si nyní, ve třetím stupni epidemických opatření, nejvíc stěžují na nutnost používat ve vnitřních prostorech roušky. Nabízet testování zdarma antigenními testy plánuje stát od 18. prosince, od konce uplynulého týdne mají tuto možnost učitelé.

Ministři by se měli dohodnout, zda a za jakých podmínek povolí provoz lyžařských středisek. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se měla otevřít 18. prosince.

V rámci obvyklé agendy se vláda možná vrátí k návrhu na zvýšení přídavků na děti. Projedná věcný záměr nového energetického zákona, který akcentuje decentralizaci energetiky, kdy čím dál více zákazníků elektřinu nejen spotřebovává, ale také vyrábí či ukládá. Zabývat se bude kabinet také změnami ve státní službě k počátku příštího roku.