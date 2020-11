Vláda projedná možnost dálkové účasti zastupitelů a radních

Praha - Členové zastupitelstev a rad krajů a obcí by měli mít možnost účastnit se zasedání distanční formou. Změnu zákonů o obcích, krajích a hlavním městě navrhlo zejména kvůli koronavirové epidemii ministerstvo vnitra. Radní a zastupitelé by tak mohli místo přímé účasti využít připojení přes internet. Úpravu v pondělí projedná vláda.

Podle ministerstva vnitra se členové rad a zastupitelstev scházejí dálkově již nyní, chybí ale výslovná právní úprava. Možnost distanční účasti začali využívat v daleko širší míře kvůli nemoci covid-19 a opatřením upravujícím počty lidí na hromadných akcích. Vnitro proto navrhlo, aby se za využití technických zařízení pro přenos obrazu a zvuku mohla zasedání účastnit i veřejnost.

Podmínkou pro distanční jednání zastupitelstva by podle úřadu mělo být to, že tuto možnost připouští jeho jednací řád. Sama obec by tedy měla rozhodnout, jestli dálkovou formu účasti na zasedáních využije. "Přihlédne přitom k místním podmínkám, ale i k technickým možnostem zajištění této účasti, včetně případných nákladů, které by s takovou formou účasti mohla mít," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě.

Jednací řád má kromě samotného připuštění této možnosti vymezit také bližší podmínky distanční účasti na jednání. Obce mohou stanovit případy, za kterých ji připustí, nebo to ponechat na rozhodnutí starosty pro každé zasedání. Pokud dálkovou formu obec povolí, bude muset na své straně zajistit, aby se lidé mohli k jednání připojit. "Bude však na jejím uvážení, do jaké míry zabezpečí technické vybavení i pro jednotlivé zastupitele," napsalo ministerstvo.

Zastupitelé se podle návrhu musí k jednání připojit tak, aby zvukový i obrazový přenos byl obousměrný, aby mohl hlasovat, vyjadřovat se k jednotlivým projednávaným bodům a podávat návrhy. Využití distanční účasti nebrání podle vnitra ani případnému tajnému hlasování.

Návrh zakotvuje možnost dálkové účasti pouze u jednání zastupitelstev a schůzí rady. Neupravuje jednání výborů zastupitelstva a komisí rady. Podle ministerstva to není potřeba vzhledem k tomu, že nemají rozhodovací pravomoci a vykonávají především kontrolní činnost.